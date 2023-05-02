1 июня у США могут закончиться деньги. Министр финансов Йеллен просит Конгресс поднять потолок госдолга

Повышение потолка государственного долга - процедура для США довольно обычная: с 1960 года это происходило уже 78 раз.

Однако сейчас контролирующие Палату представителей республиканцы возражают против программы расходов, объявленной президентом-демократом Джо Байденом. В обмен на разрешение повысить максимальный размер займов они потребовали резкого сокращения государственных трат и отмены некоторых крайне важных для Белого дома решений, в том числе программы прощения студенческих долгов и налоговых кредитов для экологических технологий.

В свою очередь против таких требований выступили демократы, у которых большинство в Сенате - верхней палате Конгресса. Президент Байден на прошлой неделе заявил, что по этим вопросам "переговоров быть не может".

Угроза дефолта

Однако на главу Белого дома оказывается все большее давление с тем, чтобы он согласился обсудить республиканские предложения.

В противном случае над США может нависнуть угроза дефолта, то есть формальной неспособности правительства обслуживать свои долги. Подобное развитие событий может обрушить мировые финансовые рынки и разрушить веру в США как в надежного игрока.

Эксперты предупреждают, что дефолт также может привести к рецессии и повышению безработицы.

В случае если у правительства США закончатся средства, оно не сможет занимать деньги для выплаты заработной платы сотрудникам государственных структур и военным, также под угрозой окажутся социальные выплаты гражданам и другие обязательства властей, например, оплата услуг поставщиков министерства обороны.