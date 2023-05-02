Met Gala 2023: Джаред Лето и Doja Cat в образе кошки, а Кардашьян в жемчуге

На благотворительный бал получили приглашение около 400 гостей. Билет на это мероприятие стоит 50 тыс. долларов, а цена за столик начинается с 300 тыс. долларов, пишет BBC.

Ведущими в этот раз были теннисист Роджер Федерер, певица Дуа Липа, актриса Пенелопа Круз, а также писатель, актер и продюсер Микейла Коул. Кроме того, в числе ведущих была главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.

Рианна в сшитом на заказ платье из шелка от Valentino с накидкой, украшенной 30 гигантскими аппликациями в виде камелий из 500 лепестков, и развевающимся шлейфом.

Актер Джаред Лето нарядился кошкой Лагерфельда. Но на балу была и еще одна знаменитость, пришедшая в костюме кошки: певица Doja Cat.

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би

Ким Кардашьян появилась в потрясающем макси Schiaparelli, украшенном огромным количеством жемчуга

Пенелопа Круз и Дуа Липа