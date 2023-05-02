Met Gala 2023: Джаред Лето и Doja Cat в образе кошки, а Кардашьян в жемчуге

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся очередной бал Института костюма Met Gala 2023 , который за 75 лет существования трансформировался из благотворительного ужина в fashion-событие мирового уровня. На этот раз звезды вдохновились творчеством покойного модельера Карла Лагерфельда.
На благотворительный бал получили приглашение около 400 гостей. Билет на это мероприятие стоит 50 тыс. долларов, а цена за столик начинается с 300 тыс. долларов, пишет BBC.
Ведущими в этот раз были теннисист Роджер Федерер, певица Дуа Липа, актриса Пенелопа Круз, а также писатель, актер и продюсер Микейла Коул. Кроме того, в числе ведущих была главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.
Рианна в сшитом на заказ платье из шелка от Valentino с накидкой, украшенной 30 гигантскими аппликациями в виде камелий из 500 лепестков, и развевающимся шлейфом.
Актер Джаред Лето нарядился кошкой Лагерфельда. Но на балу была и еще одна знаменитость, пришедшая в костюме кошки: певица Doja Cat.
Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би
Ким Кардашьян появилась в потрясающем макси Schiaparelli, украшенном огромным количеством жемчуга
Пенелопа Круз и Дуа Липа
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!