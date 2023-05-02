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"Я был голоден": студент съел банан, который являлся частью инсталляции

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Cтудент из Южной Кореии Но Хен Су съел приклеенный скотчем к стене банан, который был частью выставки современного итальянского художника Маурицио Каттелана в музее "Лиум" в Сеуле. Об этом сообщают The Guardian и Sky News.

Парень объяснил свой поступок тем, что был голоден. Он съел банан и прикрепил кожуру обратно к стене. Этот момент попал на видео. 

Представители музея сказали, что банан в инсталляции заменяют каждые три дня, поэтому у студента не будут требовать возмещения убытков. Автор инсталляции Маурицио Каттелан также подчеркнул, что у него нет никаких претензий к злоумышленнику.

"Повреждение произведения искусства тоже можно рассматривать как произведение искусства, я подумал, что это было бы интересно. Разве банан не приклеен на скотч, чтобы его съели?" - приводит слова Но Хен Су "Сноб".

В декабре 2019 года на выставке в Майами художник Дэвид Датун также съел чужой арт-объект за 120 тысяч долларов. Свой перформанс он назвал "Голодный художник".

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