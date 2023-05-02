В результате удара Израиля в Сирии убит солдат; остановлена работа аэропорта Алеппо

В результате удара вооруженных сил Израиля по северу Серии в понедельник вечером погиб один человек, еще семь человек, среди которых двое гражданских, пострадали. Кроме того, в результате удара была остановлена работа международного аэропорта Алеппо, сообщает AFP со ссылкой на официальное сирийское новостное агентсnво SANA.
"В 23:35 израильтяне нанесли ракетный удар несколькими ракетами по международному аэропорту Алеппо и нескольким объектам вблизи Алеппо", - сообщает SANA со ссылкой на источник в армии.
"Один солдат убит и семь человек раненых, в том числе двое гражданских, указало агентство, добавив, что причинен "материальный ущерб и остановлена работа аэропорта Алеппо.
Как сообщает базирующуюся в Великобритании организация мониторинга войны Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), "в международном аэропорту Алеппо и военном аэродроме Эн-Найраб произошло несколько взрывов, которые вызвали пожар на складе боеприпасов".
В результате "обоим аэродромам нанесен большой материальный ущерб", - указывает SOHR.
Там также добавили, что израильские ракеты попали по заводу оборонной индустрии в провинции Алеппо.
С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль осуществил в Сирии сотни налетов, в основном атакуя позиции сирийской армиии и ее союзников Ирана и Хезболлы.
Израильская армия как обычно эти налеты не комментирует, однако выразила готовность продолжать удары, чтобы помешать Ирану укрепить свое присутствие в Сирии.
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