В результате удара Израиля в Сирии убит солдат; остановлена работа аэропорта Алеппо

"В 23:35 израильтяне нанесли ракетный удар несколькими ракетами по международному аэропорту Алеппо и нескольким объектам вблизи Алеппо", - сообщает SANA со ссылкой на источник в армии.

"Один солдат убит и семь человек раненых, в том числе двое гражданских, указало агентство, добавив, что причинен "материальный ущерб и остановлена работа аэропорта Алеппо.

Как сообщает базирующуюся в Великобритании организация мониторинга войны Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), "в международном аэропорту Алеппо и военном аэродроме Эн-Найраб произошло несколько взрывов, которые вызвали пожар на складе боеприпасов".

В результате "обоим аэродромам нанесен большой материальный ущерб", - указывает SOHR.

Там также добавили, что израильские ракеты попали по заводу оборонной индустрии в провинции Алеппо.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль осуществил в Сирии сотни налетов, в основном атакуя позиции сирийской армиии и ее союзников Ирана и Хезболлы.

Израильская армия как обычно эти налеты не комментирует, однако выразила готовность продолжать удары, чтобы помешать Ирану укрепить свое присутствие в Сирии.