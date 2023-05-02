Офис президента Украины: проверяются возможные нарушения связанной с Эстонией благотворительной организации

При этом он не уточнил, какие именно ведомства занимаются этим вопросом. По данным Postimees, уголовное дело возбуждено не было.

Помимо эстонских СМИ, украинские издания также интересуются деятельностью партнера по сотрудничеству НКО Slava Ukraini - украинской благотворительной организации All For Victory, которую возглавляет бывший вице-мэр Львова Геннадий Васьков, и связанной с ними местной коммерческой компании IC Constructions.

Так, информационно-аналитический портал zaxid.net, работающий во Львове, в начале прошлой недели сделал запрос в полицию областного центра. Как стало известно Postimees, в полиции ответили, что не участвуют в расследовании этого дела.

Государственное бюро расследований Украины, в поле деятельности которого входят в том числе экономические и военные преступления и правонарушения, связанные с первыми лицами, а также Национальное антикоррупционное бюро Украины, не ответили на запрос Postimees. По неофициальной информации, бюро расследований не занимается этим вопросом.

На складе под Львовом нашли тонны неиспользованной гуманитарной помощи

Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) на прошлой неделе обнаружили большой склад гуманитарных товаров неизвестного происхождения.

Там были обнаружены около тысячи поддонов с пищевыми продуктами, детскими товарами, постельным бельем, одеялами, средствами гигиены, бытовой химией и одеждой. Например, среди товаром было только 74 тонны консервов на 20 миллионов гривен (почти 500 000 евро).

Детективы БЭБ устанавливают личности лиц, причастных к ввозу и хранению гуманитарной помощи. Для доставки этого груза потребовалось около 60 грузовиков, и такие перемещения не могли остаться незамеченными.