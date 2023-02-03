Затлерс: "Если у вас паспорт РФ - вы ответственны за войну в Украине"

Затлерс не согласен с тем, что мы ничего не достигли за последние 30 лет в плане диалога друг с другом. "Мы достигли, что мы вообще об этом говорим. Лет 20 назад никто об этом не говорил бы, даже не говорил. Открыто есть те, кто не скрывает своих взглядов, даже если он за Путина. 10% - за Путина и за войну. Ну, это реальность. Это всегда надо слышать, потому что в этом есть какое-то послание - 10% в случае военного конфликта не знают, как они будут поступать".

На предположение, что этот процент гораздо больше, просто люди боятся высказываться из-за возможного преследования, экс-президент возразил: "Я думаю, что тех, кто за Путина, никто не будет трогать. Трогать будут тех, кто будет призывать к войне или будет помогать большой финансовой или даже военной поддержкой России.

Нам надо понять, на чем построено латвийское государство. Оно построено на мире и свободе. То есть самая большая ценность для нас - человеческая жизнь. А второе - это чтобы люди жили в мире, то есть не убивали друг друга. И здесь проходит эта граница, когда человек просто думает так, что он за Путина, и все нормально. И другое - если он начинает призывать: "Давай пойдем бить украинцев".