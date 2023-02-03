Экс-президент Латвии Валдис Затлерс дал интервью передаче Nedēļa. Post scriptum на телеканале TV-24, в которой высказался о латвийских русскоязычных, а также о проживающих в стране гражданах РФ.
Затлерс: "Если у вас паспорт РФ - вы ответственны за войну в Украине"
"Несут ли все русскоязычные ответственность за то, что путинская Россия напала на Украину? Мы уже не можем проникнуть в сознание людей, но есть одна простая вещь - паспорт.
Если у вас есть российский паспорт, на вас ответственность. Стопроцентная ответственность за жестокость агрессию, за жертвы и убийства. Если у вас латвийский паспорт, вы за это не ответственны, вы ответственны за то, что происходит в Латвии", - сказал бывший президент.
"Они участвовали в выборах, они избрали Путина, они избрали эту Госдуму. С таким же успехом их можно призвать в российскую армию из Латвии, а также можно сказать: мы вас не призовем, но сделайте что-нибудь для интересов России. Граждане России опасны для Латвийского государства", - сказал Затлерс.
Ранее ведущие передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" обсудили с Валдисом Затлерсом чувствительные для общества Латвии вопросы, в том числе демонтаж прославляющих советскую оккупацию памятников.
"Последние выборы показали, что община латвийских русских - не монолитная. Мол, есть кто-то, кто выходит от этой общины и говорит "Вот это так". Оказалось, что это не так, что есть очень разные мнения, и тогда вопрос - кому и какие мнения надо услышать? Этот диалог, я думаю, только начинается", - сказал он.
Затлерс не согласен с тем, что мы ничего не достигли за последние 30 лет в плане диалога друг с другом. "Мы достигли, что мы вообще об этом говорим. Лет 20 назад никто об этом не говорил бы, даже не говорил. Открыто есть те, кто не скрывает своих взглядов, даже если он за Путина. 10% - за Путина и за войну. Ну, это реальность. Это всегда надо слышать, потому что в этом есть какое-то послание - 10% в случае военного конфликта не знают, как они будут поступать".
На предположение, что этот процент гораздо больше, просто люди боятся высказываться из-за возможного преследования, экс-президент возразил: "Я думаю, что тех, кто за Путина, никто не будет трогать. Трогать будут тех, кто будет призывать к войне или будет помогать большой финансовой или даже военной поддержкой России.
Нам надо понять, на чем построено латвийское государство. Оно построено на мире и свободе. То есть самая большая ценность для нас - человеческая жизнь. А второе - это чтобы люди жили в мире, то есть не убивали друг друга. И здесь проходит эта граница, когда человек просто думает так, что он за Путина, и все нормально. И другое - если он начинает призывать: "Давай пойдем бить украинцев".
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