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Украина официально объявила политический режим в РФ "рашизмом"

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Ракетный крейсер на фоне российских флагов.
Ракетный крейсер на фоне российских флагов. Фото: Vasiliy BATANOV/AFP

Парламент Украины Верховная Рада принял заявление "Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических", сообщает "Медуза".

За принятие заявления проголосовал 281 депутат, поделился депутат Рады Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке к постановлению указано, что полномасштабное вторжение России в Украину "разоблачило" политический режим российского президента Владимира Путина "как неоимперскую, тоталитарную диктатуру, которая наследует худшие практики прошлого и воплощает идеи фашизма и националсоциализма в современной версии российского фашизма (рашизма)".

Верховная Рада планирует обратиться в украинские Генпрокуратуру, Минюст и другие ведомства, чтобы "безотлагательно" принять "меры реагирования на проявления идеологии и политики рашизма" в самой Украине.

Также с предложением объявить политический режим в России "рашизмом" Рада намерена обратиться к международному сообществу.

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