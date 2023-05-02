Украина официально объявила политический режим в РФ "рашизмом"

За принятие заявления проголосовал 281 депутат, поделился депутат Рады Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке к постановлению указано, что полномасштабное вторжение России в Украину "разоблачило" политический режим российского президента Владимира Путина "как неоимперскую, тоталитарную диктатуру, которая наследует худшие практики прошлого и воплощает идеи фашизма и националсоциализма в современной версии российского фашизма (рашизма)".

Верховная Рада планирует обратиться в украинские Генпрокуратуру, Минюст и другие ведомства, чтобы "безотлагательно" принять "меры реагирования на проявления идеологии и политики рашизма" в самой Украине.

Также с предложением объявить политический режим в России "рашизмом" Рада намерена обратиться к международному сообществу.