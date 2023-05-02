Зарплата председателя Даугавпилсской городской думы Андрея Элксниньша за работу в самоуправлении в прошлом году увеличилось на 74%, достигнув 26 593 евро, о чем указано в его декларации госслужащего.
Зарплата Элксниньша в Даугавпилсской думе в 2022 году выросла на 74%
В прошлом году от Агентства государственного социального страхования мэр Даугавпилса получил пособие в размере 300 евро.
У Элксниньша две квартиры в Даугавпилсе.
Мэр задекларировал кредит в размере 50 000 евро. Такую сумму кредита политик представляет в своих официальных декларациях с 2011 года. В декларации за 2007 год сумма кредита еще не указана, а с 23 августа 2007 года по 17 октября 2011 года политик не должен был подавать декларацию.
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