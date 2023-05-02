Зарплата Элксниньша в Даугавпилсской думе в 2022 году выросла на 74%

Мэр задекларировал кредит в размере 50 000 евро. Такую сумму кредита политик представляет в своих официальных декларациях с 2011 года. В декларации за 2007 год сумма кредита еще не указана, а с 23 августа 2007 года по 17 октября 2011 года политик не должен был подавать декларацию.