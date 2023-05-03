Фото и видео ⟩ В Гризинькалнсе "летящий" BMW устроил серьезную аварию. Полиция ищет очевидцев

Как сообщает Sadursme.lv, ДТП произошло 29 апреля в Риге, на перекрестке улиц Яня Асара и Таллинас. Автомобиль BMW, проехав на красный свет, врезался в такси Bolt, которое в тот момент везло клиента.

По словам очевидцев, BMW ехал на большой скорости - 120 км/ч - и, не остановившись на красный сигнал светофора, врезался в такси. Водитель BMW с места происшествия сбежал.

В Госполиции порталу TVNET подтвердили, что 29 апреля в 3:40 стражи порядка получили вызов на ДТП в Риге, на перекрестке улиц Таллинас и Яня Асара, где произошло столкновение автомобилей BMW и Škoda.

По предварительной информации полиции, водитель BMW не отреагировал на запрещающий сигнал светофора. После столкновения водитель BMW покинул место происшествия. Люди в результате аварии не пострадали.

Полиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства произошедшего, а также разыскивает водителя BMW. Кроме того, стражи порядка призывают отозваться очевидцев аварии, позвонив по номеру телефона 67086687 или 110.