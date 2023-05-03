Фото ⟩ Новый посол Украины и рижские школьники отправили на фронт гуманитарный конвой

Как сообщили в организации, в мероприятии приняли участие и рижские школьники - они передали украинцам рисунки с пожеланиями.

Этот конвой отличается от предыдущих, так как впервые в него входят и ударные лодки. Их поставила благотворительная платформа Stopify. Кроме того, благодаря этому партнеру по сотрудничеству "Виче" отправит на фронт два пикапа, зарядные устройства, шлемы, наушники, дроны, прицелы и многое другое. Присутствовавшие на мероприятии могли ознакомиться с содержимым конвоя.

При поддержке Latvijas finieris около 200 защитников Украины получат летнюю форму, сшитую по стандартам НАТО для каждого военнослужащего индивидуально. Один комплект состоит из восьми единиц - флисовой куртки, плаща, штанов, двух маек, двух пар носков и пары тактической обуви. Кроме того, для одной из бригад ВСУ подготовлен пикап Mitsubishi L200. Еще один внедорожник поставил фонд "Предприниматели за мир".

Коллектив предприятия Latvenergo подготовил десятки высококачественных аккумуляторов, а общество Tavi draugi - подарки для 37 детей семей солдат 126-й бригады, а также помощь Центру матери и ребенка в Киевской области. Кроме того, в конвое будут комплекты продуктов от пианиста Андрея Осокина, компьютеры для солдат от "Виче", а также много других необходимых вещей.

Конвой приедет в Киев через несколько дней после выезда из Риги.