138 человек - за, один - воздержался. Что произошло 4 мая в 19:20

Сегодня, 4 мая, исполняется 33 года со дня принятия Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики. В день важного государственного праздника RUS TVNET вспоминает пять фактов о событиях тех дней, призванных рассказать, как проходило принятие декларации и какова предыстория провозглашения независимости страны, в которой мы живем сегодня.
Факт первый
Корни событий 4 мая ведут к 1989 году, когда народное движение Атмоды Народный фронт начало борьбу за полное восстановление государственной независимости.
Народный фронт Латвии был основан 8 октября 1988 года как всенародное движение в поддержку перестройки на территории Латвийской ССР.
Факт второй
Проект Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики готовила специальная рабочая группа Народного фронта Латвии. 22 марта 1990 года в квартире депутата Роланда Рикарда состоялось собрание, в ходе которого удалось создать наработки, ставшие "скелетом" декларации.
Одним из руководителей группы был Роман Апситис - доцент юридического факультета Латвийского университета, специалист по вопросам международного права.
Позже, в период с 1994 по 1995 год, Апситис являлся министром юстиции, с 1996 по 2007 год он был судьей Конституционного суда, а в период с 2007 по 2011 год занимал должность омбудсмена.
Факт третий
3 мая 1990 года состоялось первое заседание Верховного Совета, в ходе которого решались организационные вопросы. Источники тех лет сообщают о попытках оппозиции тянуть время.
На заседании 4 мая разгорелись бурные дискуссии. Стенография заседания свидетельствует о том, что председателю заседания Анатолию Горбунову приходилось перебивать спикеров, потому что многие из них выступали с чрезмерно продолжительными обращениями.
Голосование завершилось в 19:20. Депутаты получили большую поддержку народа в виде оваций возле здания Сейма. Множество людей наблюдало за происходящим на экранах телевизоров.
Факт четвертый
4 мая 1990 года Декларацию о независимости принял Верховный Совет СССР, в составе которого был 201 депутат. При необходимом большинстве в 134 голоса в поддержку декларации высказались 138 человек, 1 воздержался, остальные не голосовали.
Вместе с провозглашением независимости страны Латвия вернула официальное название "Латвийская Республика", а также важные статьи Сатверсме, принятые в 1922 году.
Депутаты, которые в 1990 году проголосовали за восстановление независимости Латвии, сегодня состоят в организации "Клуб декларации 4 мая".
Факт пятый
Коммунистическая партия Латвии осудила принятие декларации, предложив созвать референдум. Однако он не был созван, поскольку Латвия вошла в состав СССР также без проведения референдума.
По данным Верховного Совета, за 24 дня после принятия декларации было получено 646 726 писем и телеграмм от жителей Латвии с поддержкой, и только 8993 человека декларацию осудили.
Видео: 4 мая 1990 года
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