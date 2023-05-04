138 человек - за, один - воздержался. Что произошло 4 мая в 19:20

Факт первый

Корни событий 4 мая ведут к 1989 году, когда народное движение Атмоды Народный фронт начало борьбу за полное восстановление государственной независимости.

Фрагмент первой страницы резолюции 9 октября 1988 года о создании Народного фронта с подписями лидеров Фото: Латвийский Национальный исторический музей

Народный фронт Латвии был основан 8 октября 1988 года как всенародное движение в поддержку перестройки на территории Латвийской ССР.

Факт второй

Проект Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики готовила специальная рабочая группа Народного фронта Латвии. 22 марта 1990 года в квартире депутата Роланда Рикарда состоялось собрание, в ходе которого удалось создать наработки, ставшие "скелетом" декларации.

Записи и заметки Эгила Левитса о возможных сценариях развития Латвии, 18 марта 1990 года Фото: Госканцелярия, 2017 г.

Одним из руководителей группы был Роман Апситис - доцент юридического факультета Латвийского университета, специалист по вопросам международного права.

Фото: Ieva Čīka/LETA

Позже, в период с 1994 по 1995 год, Апситис являлся министром юстиции, с 1996 по 2007 год он был судьей Конституционного суда, а в период с 2007 по 2011 год занимал должность омбудсмена.

Факт третий

3 мая 1990 года состоялось первое заседание Верховного Совета, в ходе которого решались организационные вопросы. Источники тех лет сообщают о попытках оппозиции тянуть время.