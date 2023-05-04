Группа 5'nizza выступила в Риге. С украинским флагом о весне и завершении войны

5`nizza Фото: RUS TVNET/ Александр Овсянников

После того, как артисты вышли на бис они исполнили No Woman No Cry, а потом, тот трек, который зал ждал с нетерпением - "Солдат". Самую свою известную песню группа оставила для завершения вечера.

Любопытный факт, после полномасштабного военного вторжения России в Украину Сергей Бабкин, родившийся в Харькове, перезаписал трек "Солдат", выпустив альтернативную версию полностью на украинском языке. Там есть строчки про "русский военный корабль". Но в Риге прозвучала оригинальная пацифистская версия хита.

Сейчас, после 24 февраля слова всеми так хорошо знакомого "Солдата" звучат драматично, почти пророчески. "Я солдат. Недоношенный ребенок войны. Мама залечи мои раны. Я солдат. Солдат забытой Богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа".

"Я повторю, потому что нам это очень важно", - несколько раз сказал Сергей Бабкин со сцены о ящике для сбора донатов в поддержку Украины, расположенном у выхода. Он также добавил, что можно приобрести фирменный мерч группы, который будет считаться донатом. Кроме всего, он поблагодарил всех, купивших билеты, ведь каждый билет - это вклад в помощь Украине.

5`nizza Фото: RUS TVNET/ Александр Овсянников

Сергей Бабкин вышел на сцену в яркой одежде. Во время выступления он менял гитары. На каждой гитаре был прикреплен флаг Украины. Андрей Запорожец был не такой яркий как Сергей, но не отставал от коллеги своими светлыми штанами и леопардовой шапкой.

В ходе вечера публика подпевала всем песням группы и активно аплодировала. В финале Сергей Бабкин неоднократно поблагодарил зрителей за теплую встречу.

Галерея: 5`nizza в Риге