Группа 5'nizza выступила в Риге. С украинским флагом о весне и завершении войны

В среду, 3 марта, в концертном зале Palladium выступала украинская группа 5’nizza. RUS TVNET рассказывает, как прошел концерт музыкантов из Харькова в Риге.
На удивление в зале собралась не только русскоговорящая публика. Среди зрителей был человек с небольшим флагом Украины, который он принес с собой, но большинство собравшихся обошлись без какой-либо атрибутики. Были в зале и те, кто говорили по-латышски.
"Вы красиво состарились", - выкрикнул парень комплимент Сергею Бабкину. После он по-латышски объяснил другу, что состариться красиво надо уметь, а участникам группы 5'nizza - это удалось.
Не секрет, что для многих пришедших, концерт группы 5'nizza - это возможность погрузиться в ностальгию по юности, студенческой жизни, которая пришлась на начало 2000-х. Кто тогда не пел "Солдата", "Натяни...", "Ты кидал", "Ямайка" и другие. Но среди зрителей были и те, кто оказался моложе 30 лет.
"Надеюсь они исполнят песни, которым столько же лет, сколько и мне", - воскликнула восторженно девушка с пышной копной белоснежных африканских косичек.
"Я не той, я не той! Я не той хто тобі потрібен", - пел со сцены Сергей Бабкин, а зал подпевал каждое слово. За вечер прозвучало много как старых, так и новых композиций. Конечно, прозвучала "Весна", "Нету дома, нету флага", "Нева", "Але" и многие другие.