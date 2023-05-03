"Их нужно уничтожать". Как в Москве и Киеве отреагировали на атаку беспилотниками по Кремлю

Предсказуемым удар по Кремлю называет и сотрудник ВГТРК Андрей Медведев. По его мнению, это происшествие никак не повлияет на исход войны, а сама атака "вышла на троечку". "Никакой катастрофы нет. Унизительная, неприятная ситуация есть. Но от этого не умирают. Дальше надо воевать. Выводы из своих ошибок делать", - написал Медведев.

Реакция Киева

Первым на новости об атаке на Кремль отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В своем телеграмм-канале он опубликовал три эмоджи, изображающие огонь, но затем удалил это сообщение.

Фото: BBC

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отверг причастность Киева к ударам по Кремлю. "У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - заявил он в комментарии Би-би-си.

"То, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая", - добавил он.

Советника руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что произошедшее - подготовка России к "масштабному террористическому акту".

"Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакую военную задачу. Но дает основания России оправдать свои атаки по гражданским", - сказал Подоляк.