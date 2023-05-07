В Сети не стихают страсти вокруг Максима Галкина и Аллы Пугачевой. На этот раз ряд СМИ написал и о Светлане Лободе. О самых громких слухах рассказываем в еженедельной рубрике RUS TVNET "Звездные страсти". Итак, поехали!
Галкин оставил Пугачевой только будку привратника, а Лободу лишили прав?
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
Галкин оставил Пугачевой только будку-привратника?
Несколько месяцев назад в СМИ появилась новость о том, что семья Аллы Пугачевой выставила роскошный замок в деревне Грязь на продажу. Писали, что Примадонна якобы хочет за него миллиард рублей (1,1 млн евро). Однако мало кто знает, что на самом деле этот особняк по документам принадлежит Максиму Галкину, пишет Popcake.tv.
Желтая пресса указывает, что количество имущества, которое записано на Аллу Борисовну, стремительно уменьшается. Сейчас оказалось, что у Пугачевой нет недвижимости в Москве. Свою дачу в Истре она переписала на внука Никиту Преснякова, пентхаус в Филипповском переулке - на второго сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова, а роскошный особняк в деревне Грязь записан на Максима Галкина.
Напомним, участок состоит из 16 земельных нарезов. Там расположены шестиэтажное здание с одним этажом под землей, большой банный комплекс с бассейном и будка привратника, или сторожка, размером с однушку. Вся эта недвижимость приобреталась в разное время с 2014 по 2020 год. Ходят слухи, что в случае развода Пугачевой достанется только сторожка.
3 мая стало известно, что Алла Пугачева прилетела в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина. Журналисты сообщают, что Примадонна остановилась в деревне Грязь, а значит - замок не продан.
Светлану Лободу лишили прав?
Недавно в прессе появились новости о том, что украинскую певицу Светлану Лободу, проживающую в Латвии, лишили прав. Об этом писал The Voice.
"В Риге меня лишили прав в прошлом году, я ехала 170 км в час", - цитирует издание певицу.
Оказалось, что это правда. Светлана Лобода во время интервью в программе "У жизни нет черновика" на RUS.LSM призналась, что ее лишили в Латвии прав на полгода за превышение скорости.
С того самого момента она ездит с водителем, но скоро ей должны вернуть права. Певица раскаялась и объяснила, что она не сразу поняла, что на такой скорости по дорогам Риги ездить нельзя. Ранее она посещала курсы экстремального вождения. С ее слов, в апреле 2023 года ей уже должны восстановить водительские права.
Напомним, Светлана Лобода вновь выступит в Риге. Концерт пройдет 10 июня на концертной площадке Wondersala.
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