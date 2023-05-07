Галкин оставил Пугачевой только будку привратника, а Лободу лишили прав?

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Галкин оставил Пугачевой только будку-привратника?

Несколько месяцев назад в СМИ появилась новость о том, что семья Аллы Пугачевой выставила роскошный замок в деревне Грязь на продажу. Писали, что Примадонна якобы хочет за него миллиард рублей (1,1 млн евро). Однако мало кто знает, что на самом деле этот особняк по документам принадлежит Максиму Галкину, пишет Popcake.tv.

Желтая пресса указывает, что количество имущества, которое записано на Аллу Борисовну, стремительно уменьшается. Сейчас оказалось, что у Пугачевой нет недвижимости в Москве. Свою дачу в Истре она переписала на внука Никиту Преснякова, пентхаус в Филипповском переулке - на второго сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова, а роскошный особняк в деревне Грязь записан на Максима Галкина.