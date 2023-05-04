Взятка полицейскому мясом, спиртным и деньгами. Суд продолжит рассмотрение дела

Сегодня, 4 мая, судебное заседание было отменено в связи с недееспособностью участника дела.

Обвиняемыми являются Айвар Стивриньш, Айвар Козловскис и Сандис Стубурс. Трио было задержано Бюро внутренней безопасности осенью 2019 года.

Айвар Стивриньш, который тогда выполнял обязанности заместителя начальника Полиции порядка, а сейчас, как выяснило агентство LETA, он является командиром роты патрульной службы.

Согласно обвинительному заключению, был составлен протокол об административном правонарушении за то, что что один из обвиняемых совершил в помещениях магазина мелкое хулиганство.

Затем этот человек вместе с другим фигурантом дела, который в то время был должностным лицом в полиции, установил связь высокопоставленным полицейским, чтобы тот, при рассмотрении апелляционной жалобы, отменил принятое решение и прекратил административный процесс.

Взятка была дана и принята: 100 евро, мясные продукты и бутылка спиртного.