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Взятка полицейскому мясом, спиртным и деньгами. Суд продолжит рассмотрение дела

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Valsts policija

22 мая суд по экономическим делам (ELT) продолжит рассмотрение уголовного дела, в котором бывший высокопоставленный полицейский Латгальского регионального управления Государственной полиции обвиняется в получении денег, мясных продуктов и бутылки алкоголя в качестве взятки, сообщает суд.

Сегодня, 4 мая, судебное заседание было отменено в связи с недееспособностью участника дела.

Обвиняемыми являются Айвар Стивриньш, Айвар Козловскис и Сандис Стубурс. Трио было задержано Бюро внутренней безопасности осенью 2019 года. 

Айвар Стивриньш, который  тогда выполнял обязанности заместителя начальника Полиции порядка,  а сейчас, как выяснило агентство LETA, он является командиром роты патрульной службы.

Согласно обвинительному заключению, был составлен протокол об административном правонарушении за то, что что один из обвиняемых совершил в помещениях магазина мелкое хулиганство.

Затем этот человек вместе с другим фигурантом дела, который в то время был должностным лицом в полиции, установил связь высокопоставленным полицейским, чтобы тот, при рассмотрении апелляционной жалобы, отменил принятое решение и прекратил административный процесс.

Взятка была дана и принята: 100 евро, мясные продукты и бутылка спиртного.

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