Видео ⟩ Жители Лиепаи недовольны скоростью переключения светофора

Женщина говорит: "Мне кажется нелогичным, что в Лиепае на пересечении улиц Земниеку и Парка пешеходный светофор со стороны парка, ведущий в сторону АЗС, быстро меняется на красный, хотя автомобили могут продолжать движение в этом направлении в течение длительного времени.

Получается, что пешеходам приходится ждать, хотя в этом месте не может проехать ни одна машина, потому что улица Земниеку односторонняя.

Кто решил, что пешеходам будет небезопасно продолжать движение здесь, в то время как автомобили продолжают двигаться по улице Парка в одном направлении в течение длительного времени? Такая ситуация складывалась годами. Как можно было придумать такую глупость?! Спасибо, если вы обратите внимание на эту ситуацию!".

Некоторые жители, к которым обратилась программа, признаются, что один из пешеходных светофоров очень быстро переключается на запрещающий сигнал. Оказывается, он переключается примерно через 12 секунд. Между тем автомобили продолжают двигаться по улице Парка еще некоторое время.

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