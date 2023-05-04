В ЕС провели крупнейшую операцию против итальянской мафии

Только в Германии в этой операции участвовало более 1000 полицейских, было выдано около 30 ордеров на арест.

Власти Италии, Германии, Франции, Испании, Бельгии и Португалию, провели рейды одновременно в рамках совместной полицейской операции при поддержке Европола и органа юстиции Европейского Союза Евроюста.

Европол заявил, что в ходе операции были арестованы 132 человека, принадлежащих к "одной из самых влиятельных преступных сетей в мире".

"Международная операция против "Ндрангеты" стала крупнейшей за всю историю борьбы с этим итальянским преступным синдикатом", - говорится в заявлении Европола.

Европол утверждает, что эта "организация мафиозного типа несет ответственность за большую часть торговли кокаином в Европе в сочетании с систематическим отмыванием денег, взяточничеством и насилием".

Итальянская полиция заявила, что в рамках операции было выдано 108 ордеров на арест.

В Брюсселе задержаны 13 человек, проведены обыски в 25 домах, сообщает бельгийское информационное агентство Belga со ссылкой на прокуратуру.

"Ндрангета", базирующаяся на юге Италии, считается одним из самых крупных и могущественных преступных синдикатов в Европе.