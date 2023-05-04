Видео ⟩ На саммите в Турции произошла потасовка между делегатами из Украины и РФ

Видео конфликта опубликовал украинский журналист Денис Гороховский. Видно, что представитель делегации РФ вырывает флаг Украины из рук депутата Верховной Рады Александра Мариковского. После чего завязывается потасовка. Разнимать делегатов пришлось сотрудникам охраны турецкого парламента. Об этом пишет "Медуза".

В Турции нардеп от СН Александр Мариковский въэбал представителю РФ за то, что тот сорвал флаг Украины. pic.twitter.com/GCMuDnORTV — Yalchin (@Kerim___Y) May 4, 2023

В свою очередь информационное агентство УНИАН сообщает, что между делегациями вспыхнул еще один конфликт.

Во время выступления депутата Государственной Думы России Ольги Тимофеевой представители украинской делегации попытались развернуть у нее за спиной украинские флаги и начали скандировать проукраинские лозунги.

Члены российской делегации попытались помешать, и завязалась драка. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп вмешался и призвал участников сохранять спокойствие.