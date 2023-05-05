4 мая на дорогах Латвии поймали 24 нетрезвых водителя

В четверг в стране зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, в авариях пострадали семь человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Среди пострадавших были один пешеход, два велосипедиста и один водитель электросамоката.
Оформлено 610 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 280 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение.
Вчера полиция задержала 24 человека за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и одного за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Возбуждено семь административных и 16 уголовных дел.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова