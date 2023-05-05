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4 мая на дорогах Латвии поймали 24 нетрезвых водителя

rus.tvnet.lv/LETA
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Пьяное вождение. Иллюстративное фото
Пьяное вождение. Иллюстративное фото Фото: Burdun Iliya/Shutterstock

В четверг в стране зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, в авариях пострадали семь человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Среди пострадавших были один пешеход, два велосипедиста и один водитель электросамоката.

Оформлено 610 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 280 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение.

Вчера полиция задержала 24 человека за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и одного за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено семь административных и 16 уголовных дел.

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