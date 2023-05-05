Фото ⟩ 99 человек получили высшие государственные награды Латвии. Кто эти люди?

За значительный вклад в молодежное гвардейское движение и патриотическое воспитание школьной молодежи

Дзиркстите Гротупе, врач-рентгенолог Клиники диагностической радиологии 1-й Рижской больницы, диагностика

За многолетнюю самоотверженную работу в медицине и вклад в охрану здоровья пациентов

Наталья Гудина-Салькова, главная медсестра Клиники кардиологии и внутренних болезней 1-й Рижской больницы

За многолетнюю самоотверженную работу в медицине и вклад в охрану здоровья пациентов

Валентина Каша, учитель латышского языка и литературы Балтинавской средней школы Балвского края, краевед

За многолетний вклад в просветительскую и краеведческую работу, в патриотическое воспитание школьной молодежи

Гундега Кристоне, фармацевт 1-й больницы в Риге



За самоотверженный труд в медицине и вклад в охрану здоровья пациентов

Айвар Опинцанс, работник образования и культуры, дирижер

За работу в сфере образования и культуры, весомый вклад в сохранение традиций мужских хоров

Сигне Пусена, основатель междисциплинарной арт-группы SERDE, исследователь традиционной культуры

За значительные достижения в области искусства и развитие региональной культурной среды

Угис Пуценс, основатель междисциплинарной художественной группы SERDE, художник и реставратор

За значительные достижения в области искусства и развитие региональной культурной среды

Эльдар Рзаев, физиотерапевт 2-го отделения национального реабилитационного центра "Вайвари"

За самоотверженный труд и профессиональный вклад в охрану здоровья граждан Латвии и украинских солдат

Дзинтра Спрудзане, председатель правления SIA Senda Dz

За многолетнюю работу и весомый вклад в развитие бизнеса

Зане Тицмане, заведующая операционным блоком 1-й Рижской больницы

За многолетнюю самоотверженную работу в медицине и вклад в охрану здоровья пациентов

Инга Улмане, глава представительства Латвийского агентства инвестиций и развития в Объединенных Арабских Эмиратах За значительные достижения в народном хозяйстве Латвии

Крестом признания первой степени (позолоченным) награждена:

Ария Спуньге, общественный работник, руководитель общества пенсионеров Олайнского края Liepas

За активную социальную работу и вклад в укрепление гражданского общества