Фото ⟩ 99 человек получили высшие государственные награды Латвии. Кто эти люди?

В День восстановления независимости Латвийской Республики, 4 мая, в Рижском замке состоялась церемония вручения высших государственных наград - ордена Трех звезд, ордена Виестура и Креста признания.
Орденом Трех звезд награждены 48 представителей общества
Орден Трех звезд вручается за особые заслуги на службе Отечеству, заслуги в государственной, муниципальной, общественной, культурной, образовательной, научной, спортивной или хозяйственной деятельности. Заслугой может считаться как отдельное выдающееся дело, так и длительная, образцовая и успешная деятельность, а также особые заслуги в период восстановления независимости Латвии или дальнейшего укрепления государства.
Командирами Ордена Трех звезд назначены:
- Юрис Пойканс, чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Польше
За самоотверженную работу и вклад при оказании помощи Украине
- Сюзанна Маргарита Камара Ангуло, Ее Превосходительство бывший чрезвычайный и полномочный посол Королевства Испания в Латвийской Республике
За значительный вклад в укрепление латвийско-испанских отношений
- Доктор химии Айгар Йиргенсон, заместитель директора Латвийского института органического синтеза, профессор Рижского технического университета, академик
За заслуги в развитии химической науки, интеграции Латвии в европейское и мировое научное сообщество и воспитании нового поколения ученых.
- Кевин Рекс, Его Превосходительство бывший чрезвычайный и полномочный посол Канады в Латвийской Республике
За значительный вклад в укрепление латвийско-канадских отношений
- Доктор медицины Петерис Страдиньш, руководитель центра сердечной хирургии Клинической университетской больницы им. П. Страдиня, профессор Рижского технического университета, академик
За выдающиеся заслуги в области медицины, значительный вклад в развитие кардиохирургии и укрепление культурно-исторической самобытности Селии
- Илгонис Упмалис, исследователь истории, бывший глава бюро по контролю за выводом вооруженных сил России
За значительный вклад в исследование истории оккупации Латвии
- Илзе Знотиня, бывший руководитель Службы финансовой разведки
За значительный вклад в предотвращение финансовых и экономических преступлений, укрепление финансового сектора Латвии
Офицерами Ордена Трех звезд назначены:
- Элмарс Плявиньш, эксперт по международным религиозным отношениям группы непосредственной поддержки командования и штаба Национальных вооруженных сил
За самоотверженную работу и значительный вклад при оказании помощи Украине
- Доктор искусствоведения Элита Ансоне, куратор выставок Латвийского национального художественного музея, искусствовед
За заслуги перед культурой и выдающийся вклад в изучение и популяризацию латвийского изобразительного искусства
- Доктор педагогики Байба Бригмане, основатель Банковской высшей школы, бывший ректор Банковской высшей школы, доцент
За значительный вклад в становление и развитие предпринимательства и финансового образования в Латвии
- Алдис Цирценис, архитектор, дизайнер, предприниматель, председатель правления Coppa Ltd, председатель правления Rīgas Krēslu fabrika
За заслуги в области культуры и значительный вклад в развитие и продвижение дизайна во всем мире
- Доктор философии Валда Чакаре, профессор Латвийской академии культуры, театровед и критик
За заслуги в области культуры и выдающиеся достижения в театральной критике, научных исследованиях и культурном образовании
- Дайга Дадзите, президент Латвийского паралимпийского комитета
За значительный вклад в развитие паралимпийского спорта в Латвии
- Доктор архитектуры Илмар Дирвейкс, архитектор предприятия Arhitektoniskās izpētes grupa, доцент Латвийской художественной академии, доцент архитектурного факультета РТУ, архитектурный факультет
За заслуги перед культурой и значительный вклад в сохранение культурного наследия
- Инта Дишлере, исследователь истории, музейный специалист, почетный доктор Латвийской академии наук
За заслуги в области культуры и значительный вклад в изучение и сохранение культурного наследия
- Айвар Грибустс, основатель и бывший руководитель образовательного предприятия Lielvārds
За ежегодный значительный вклад в качество латвийского образования
- Юрис Калнциемс, заведующий кафедрой фортепиано Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витолса, профессор, пианист
За заслуги в культуре, вклад в популяризацию латышской фортепианной музыки и обучение молодых музыкантов
- Юстс Николай Карлсон, присяжный адвокат, хранитель культурного наследия и коллекционер
За значительный вклад в сохранение культурно-исторического наследия
- Тайга Кокневича, заместитель директора Латвийского музея оккупации, главный хранитель наследия
За значительный вклад в изучение истории Латвии, развитие Латвийского музея оккупации и создание коллекции музея
- Айя Кусмане, хирург-проктолог
За пожизненный вклад в медицину, заботу о здоровье пациентов и развитие хирургии в Латвии
- Улдис Лукшевич, руководитель архитекторского бюро F.L.Tadao & Lukševics, архитектор
За заслуги в культуре и выдающиеся творческие достижения в области архитектуры
- Инесе Лусиня, музыковед, музыкальный критик и журналист
За заслуги в культуре и значительный вклад в музыкальную критику
- Лелде Неймане, многолетний куратор аудиовизуальной коллекции Музея оккупации Латвии, историк
За значительный труд и вклад в исследование истории Латвии, в развитие экспозиции Музея оккупации Латвии
- Андрей Осокин, пианист, организатор акций в поддержку Украины
За выдающиеся заслуги в области культуры и самоотверженность в организации акций в поддержку Украины
- Давис Сикснанс, соучредитель компании Printful, член правления IT-компании Mapon
Давис Сикснанс, соучредитель компании Printful, член правления IT-компании Mapon
- Варис Тейванс, заместитель руководителя Института предотвращения инцидентов безопасности информационных технологий CERT.LV
За многолетний значительный вклад в национальную безопасность и возможности кибербезопасности Латвии
- Айя Вентаскрасте, руководитель экспозиционного отдела Музея оккупации Латвии, историк
За многолетний труд и вклад в развитие Музея оккупации Латвии и основной экспозиции
- Раулс Велиньш, руководитель предприятия здравоохранения Roche Latvija, врач
За многолетние значительные достижения в области здравоохранения, общественной работы и филантропии
- Доктор арх. Янис Зилгалвис, архитектор, исследователь истории архитектуры, академик
За пожизненный вклад в исследование, сохранение и популяризацию культурного наследия Латвии
Кавалерами Ордена Трех звезд назначены:
- Дайнис Алексеев, председатель правления SIA Vaidens, председатель правления SIA BioMix Balticum, член правления SIA Saukas kūdra
За самоотверженный труд и бескорыстную помощь Украине
- Райна Богужа, председатель Эзерского волостного общества Mūsu ligzda
За значительную гражданскую инициативу и самопожертвование в помощи Украине и украинским беженцам в Латвии
- Виталий Чмыхов, председатель правления Gaujas koks
За значительную гражданскую инициативу и самопожертвование в оказании помощи Украине и украинским беженцам в Латвии
- Катрина Гупало, музыкант
За значительную гражданскую инициативу и самопожертвование в организации акций в поддержку Украины
- Артур Кристилбс, член правления общества Tev
За значительную гражданскую инициативу и самопожертвование в оказании помощи Украине, ее солдатам и мирным жителям
- Айгар Лосс, соучредитель общества Tev
За значительную гражданскую инициативу и самопожертвование в оказании помощи Украине, ее солдатам и мирным жителям
- Инга Озолиня, советник посольства Латвии в Польше
За самоотверженный труд и значительный вклад в помощь Украине
- Янис Палкавниекс, соучредитель движения Uzņēmēji mieram, пресс-секретарь IT-компании Draugiem Group
За значительную гражданскую инициативу в организации помощи Украине, ее воинам и гражданскому населению
- Виктория Притуляк, помощник бывшего посла Украины в Латвии Александра Мищенко, переводчик
За самоотверженный труд и вклад в сотрудничество между Латвией и Украиной
- Марис Симанович, соучредитель движения Uzņēmēji mieram, председатель правления Eco Baltia AS, земессарг
За значительную гражданскую инициативу в организации помощи Украине, ее солдатам и гражданскому населению
- Раймонд Симановский, председатель правления EazyBI
За самоотверженную службу и бескорыстную помощь Украине, ее солдатам и гражданскому населению
- Гиртс Славиньш, председатель правления Borščs, исполнительный директор Mobilly
За значительную гражданскую инициативу и самоотверженность в оказании помощи Украине и украинским беженцам в Латвии
- Янис Таукачс, соучредитель движения Uzņēmēji mieram, партнер партнер адвокатского бюро Sorainen, присяжный адвокат
За значительную гражданскую инициативу в организации помощи Украине, ее солдатам и гражданскому населению
- Арманд Алкснис, преподаватель гитары, гитарист, композитор Рижской 45-й средней школы
За заслуги перед культурой и значительный вклад в музыкальную педагогику
- Марис Корыстин, многолетний артист балета и директор Латвийского театра кукол
За пожизненный вклад в культуру и творческие достижения в развитии театра кукол
- Палмира Лаце, общественный деятель, бывший политик, копировальщик воспоминаний защитников независимости Латвии
Палмира Лаце, общественный деятель, бывший политик, копировальщик воспоминаний защитников независимости Латвии
- Валдис Скуйиньш, музыкант, основатель и многолетний руководитель группы Credo
За заслуги в культуре и активную общественную деятельность
Почетным знаком Ордена Трех звезд первой степени (позолоченным) награждены:
- Симона Грундуле, руководитель Тукумского приюта для животных
За многолетнюю самоотверженную работу по защите и благополучию животных
- Вентс Грундулис, руководитель Тукумского приюта для животных
За многолетнюю самоотверженную работу по защите и благополучию животных
Орденом Виестура награждены 17 общественных представителей
Орден Виестура вручается за особые военные заслуги, а также за особые заслуги в движении национального сопротивления и в защите независимости государства, в поддержании и укреплении государственной безопасности и общественного порядка, в охране государственной границы, в создании вооруженных сил государства и в воспитании у граждан чувства государственного сознания, подготовке их к служению своей стране и государству и к стойкой защите своей страны и государства.
Командирами ордена Виестура назначены:
- Генерал Рустам Любаев, командующий Государственной пограничной службой Министерства внутренних дел Литовской Республики
За значительный вклад в развитие сотрудничества между Латвией и Литвой в области охраны границ и укрепления безопасности государственной границы Латвии
- Генерал-майор Пол Д. Роджерс, командующий Национальной гвардией штата Мичиган
За значительный вклад в развитие военного сотрудничества между Латвией и США и укрепление обороноспособности и безопасности Латвии
- Генерал-майор Флемминг Матиасен, командир многонациональной дивизии "Север"
За значительный вклад в развитие военного сотрудничества между Латвией и Данией и укрепление обороноспособности и безопасности страны
Командирами ордена Виестура назначены:
- Бирута Баланде, член Движения национального сопротивления
За особые заслуги в движении национального сопротивления
- Сармите Цируле, медсестра, главный врач роты украинской армии
За храбрость и самоотверженную работу на передовой в Украине, оказывая медицинскую помощь украинским солдатам
- Полковник Янис Лейшавниекс, начальник департамента охраны специальных объектов Главного управления полиции порядка Государственной полиции
За значительный вклад в поддержание и укрепление государственной безопасности и общественного порядка Латвии
- Капитан морской пехоты Марис Поленц, командующий ВМС Национальных вооруженных сил
За значительный вклад в развитие Национальных вооруженных сил, создание и рост Военно-морского флота
- Полковник Рейнис Знотиньш, заместитель начальника Главного управления криминальной полиции Государственной полиции
За значительный вклад в обеспечение безопасности Латвийского государства
Офицерами ордена Виестура были назначены:
- Подполковник Сандрис Булига, начальник Пасиенского пограничного отдела Лудзенского управления Государственной пограничной охраны
За значительный вклад в укрепление безопасности государственной границы Латвии и развитие Государственной пограничной охраны
- Подполковник Сергей Галилеев, начальник латгальского участка Рижского регионального управления Госполиции
За значительный вклад в безопасность государства, общественный порядок и развитие Государственной полиции
- Подполковник Роберт Иннус, начальник штаба 2-й Видземской бригады Земессардзе
За самоотверженную службу, вклад в развитие национальных вооруженных сил и участие в международной операции в Афганистане
- Подполковник Ольга Круминя, заместитель начальника отдела криминалистики Главного управления криминальной полиции Государственной полиции
За значительный вклад в поддержание и укрепление национальной безопасности и общественного порядка Латвии
- Майор Олег Смирнов, начальник службы специальных операций Sigma Авиационного управления Государственной пограничной службы
Майор Олег Смирнов, начальник службы специальных операций Sigma Авиационного управления Государственной пограничной службы
Орденом Виестура первой степени (позолоченным) награждены:
- Ингус Лангратс, младший инспектор отдела охраны дипломатических миссий отдела охраны специальных объектов Главного управления полиции порядка Государственной полиции
За особо значительный вклад в национальную безопасность Латвии, за мужество и самопожертвование при исполнении служебных обязанностей во время боевых действий в Украине
Орденом Виестура второй степени (серебряным) награждены:
- Сержант Раймондс Анджанс, офицер отдела охраны дипломатических миссий, отдела охраны специальных объектов Главного управления полиции Государственной полиции
Сержант Раймондс Анджанс, офицер отдела охраны дипломатических миссий, отдела охраны специальных объектов Главного управления полиции Государственной полиции
- Сержант Раймондс Анджанс, офицер отдела охраны дипломатических миссий, отдела охраны специальных объектов Главного управления полиции Государственной полиции
За особо значительный вклад в национальную безопасность Латвии, за мужество и самопожертвование при исполнении служебных обязанностей во время боевых действий в Украине
- Старший сержант Андрис Осис, главный специалист группы управления дорожно-транспортного взвода Центра обеспечения автотранспорта Командования безопасности Национальных вооруженных сил
За весомый вклад в развитие Национальных вооруженных сил, участие в международной операции в Афганистане и самопожертвование при оказании помощи Украине
Крестом признания награждены 34 общественных представителя
Крест Признания вручается за выдающуюся любовь к Отечеству и особые заслуги в национальной, общественной, культурной, научной, спортивной и воспитательной работе. К заслугам относится верная и добросовестная служба на государственной службе или службе в органах местного самоуправления, образцовое и честное выполнение работы, любая государственная служба, развитие национального духа, самодеятельности и хозяйственных сил.
Офицерами Креста признания были назначены:
- Якуб Кумох, бывший руководитель Управления международной политики канцелярит президента Республики Польша
За значительный вклад в укрепление двусторонних отношений между Латвией и Польшей и за выдающееся сотрудничество в поддержку Украины
- Павел Солох, бывший начальник Управления национальной безопасности Республики Польша, госсекретарь канцелярии Президента Республики Польша
За значительный вклад в укрепление двусторонних отношений между Латвией и Польшей и за выдающееся сотрудничество в поддержку Украины
Командирами Креста признания назначены:
- Кристап Амсилс, председатель правления Dobeles dzirnavnieks
За значительный вклад в экономику страны и поддержку украинской армии, гражданского населения и украинских беженцев в Латвии
- Арнис Апситис, председатель правления Kurekss, меценат
За значительный вклад в экономику, многолетнюю филантропию и помощь украинской армии и гражданскому населению
- Ярис Дзенис, председатель правления Rīgas Dīzelis DG
За значительный вклад в экономику и поддержку украинской армии и гражданского населения
- Петерис Элстс, председатель правления Niedrāji MR
За значительный вклад в развитие национальной экономики и лесного хозяйства
- Андрис Фелсс, фермер, владелец хозяйства Vīnkalni в Екабпилсском крае
За многолетний значительный труд в сельском хозяйстве и за достижения в заботе о сельской среде
Артур Фрейбергс, сенатор Департамента по уголовным делам Сената Верховного суда Латвийской Республики
За самоотверженный труд и вклад в развитие системы правосудия, укрепление демократии и законности
- Павел Яблонски, заместитель госсекретаря МИД Польши
За значительный вклад в укрепление двусторонних отношений между Латвией и Польшей и отличное сотрудничество в оказании поддержки Украине
- Улдис Мисиньш, председатель правления Avoti
За значительный вклад в народное хозяйство и развитие деревообрабатывающей промышленности
- Юрис Паулович, владелец крестьянского хозяйства в Гулбенском крае Ķelmēni
За пожизненный вклад в народное хозяйство и беззаветную поддержку Украины
- Инета Пиляне, заместитель омбудсмена Латвийской Республики, руководитель отдела гражданских и политических прав аппарата омбудсмена
За самоотверженный труд и вклад в защиту прав человека, укрепление демократии и верховенства права
- Райвис Рагайнис, председатель Екабпилсской краевой думы
За значительный вклад в работу муниципалитета и самоотверженное, целенаправленное кризисное управление
- Стефан Разна, член правления ассоциации Sēlijas asociācija, бывший глава самоуправления Илуксте
За пожизненный вклад в работу государства и местного самоуправления, за достижения в укреплении культурной и исторической идентичности Селии
- Стефан Разна, член правления ассоциации Sēlijas asociācija, бывший глава самоуправления Илуксте
За значительный труд и вклад в сельское хозяйство и развитие сельскохозяйственного производства
Офицерами Креста признания назначены:
- Анита Циша, директор производства Preiļu siers
За многолетний значительный вклад в народное хозяйство
- Юлия Черешнева, заведующая 2-м отделением Национального реабилитационного центра "Вайвари", врач физической и реабилитационной медицины
За самоотверженный труд и профессиональный вклад в охрану здоровья граждан Латвии и украинских солдат
- Эдмарс Гриммс-Бергс, латвийский социальный работник с большим стажем работы в Бразилии
За пожизненный вклад в организацию жизни латышской диаспоры в Бразилии, сохранение латышских традиций
- Доктор пед. наук Илзе Калниня-Дауга, основатель Рижской школы дистанционного обучения
За значительный вклад в становление и развитие дистанционного образования
- Майя Катковска, руководитель Латвийского центра безопасного интернета
За значительные достижения в просвещении общественности по вопросам безопасности интернет-контента
- Доктор арх. Айя Зиемельниеце, профессор факультета экологических и строительных наук Латвийского университета биологических наук и технологий, ведущий научный сотрудник
За многолетнюю творческую работу и инвестиции в культуру и высшее образование
Кавалерами Креста признания назначены:
- Ласма Габдуллина, инструктор яунсаргов в центре Яунзардзе в Леясциемсе, тренер по лыжам Детско-юношеской спортивной школы Гулбенского края
За значительный вклад в молодежное гвардейское движение и патриотическое воспитание школьной молодежи
- Дзиркстите Гротупе, врач-рентгенолог Клиники диагностической радиологии 1-й Рижской больницы, диагностика
За многолетнюю самоотверженную работу в медицине и вклад в охрану здоровья пациентов
- Наталья Гудина-Салькова, главная медсестра Клиники кардиологии и внутренних болезней 1-й Рижской больницы
За многолетнюю самоотверженную работу в медицине и вклад в охрану здоровья пациентов
- Валентина Каша, учитель латышского языка и литературы Балтинавской средней школы Балвского края, краевед
За многолетний вклад в просветительскую и краеведческую работу, в патриотическое воспитание школьной молодежи
- Гундега Кристоне, фармацевт 1-й больницы в Риге
За самоотверженный труд в медицине и вклад в охрану здоровья пациентов
- Айвар Опинцанс, работник образования и культуры, дирижер
За работу в сфере образования и культуры, весомый вклад в сохранение традиций мужских хоров
- Сигне Пусена, основатель междисциплинарной арт-группы SERDE, исследователь традиционной культуры
За значительные достижения в области искусства и развитие региональной культурной среды
- Угис Пуценс, основатель междисциплинарной художественной группы SERDE, художник и реставратор
За значительные достижения в области искусства и развитие региональной культурной среды
- Эльдар Рзаев, физиотерапевт 2-го отделения национального реабилитационного центра "Вайвари"
За самоотверженный труд и профессиональный вклад в охрану здоровья граждан Латвии и украинских солдат
- Дзинтра Спрудзане, председатель правления SIA Senda Dz
За многолетнюю работу и весомый вклад в развитие бизнеса
- Зане Тицмане, заведующая операционным блоком 1-й Рижской больницы
За многолетнюю самоотверженную работу в медицине и вклад в охрану здоровья пациентов
Инга Улмане, глава представительства Латвийского агентства инвестиций и развития в Объединенных Арабских Эмиратах
За значительные достижения в народном хозяйстве Латвии
Крестом признания первой степени (позолоченным) награждена:
- Ария Спуньге, общественный работник, руководитель общества пенсионеров Олайнского края Liepas
За активную социальную работу и вклад в укрепление гражданского общества
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