В октябре в Риге выступит рэпер 50 Cent

В октябре в "Арена Рига" выступит всемирно известный рэпер 50 Cent, свидетельствует информация на официальном сайте исполнителя.
Концерт пройдет в рамках грандиозного концертного тура The Final Lap.
Продажа билетов на концерт еще не началась.
Примечательно, что на официальном сайте исполнителя указано, что концерт в Риге состоится 10 октября, тогда как дата на афишах в соцсетях - 9 октября.
50 Cent или Кертис Джеймс Джексон III родился 6 июля 1975 года в Нью-Йорке, США. Он приобрел всемирную известность благодаря альбомам "Get Rich or Die Tryin" и "The Massacre".
Масштабный тур "The Final Lap" начнется в Солт-Лейк-Сити, США, 22 июля и закончится в Бирмингеме, Великобритания, 13 ноября.
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