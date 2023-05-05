В октябре в Риге выступит рэпер 50 Cent

Концерт пройдет в рамках грандиозного концертного тура The Final Lap.

Продажа билетов на концерт еще не началась.

Примечательно, что на официальном сайте исполнителя указано, что концерт в Риге состоится 10 октября, тогда как дата на афишах в соцсетях - 9 октября.

50 Cent или Кертис Джеймс Джексон III родился 6 июля 1975 года в Нью-Йорке, США. Он приобрел всемирную известность благодаря альбомам "Get Rich or Die Tryin" и "The Massacre".

Масштабный тур "The Final Lap" начнется в Солт-Лейк-Сити, США, 22 июля и закончится в Бирмингеме, Великобритания, 13 ноября.