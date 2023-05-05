Коронация короля Карла III: что будет происходить в этот день

Кресло для коронации, также известное как Кресло святого Эдуарда или Кресло короля Эдуарда (это - разные люди, святой Эдуард - это Эдуард Исповедник, а король Эдуард - Эдуард I, заказавший его), считается старейшим предметом мебели в Великобритании, который до сих пор используется по своему первоначальному назначению. Всего на нем во время коронации восседали 26 монархов.

Фото: BBC News

Первоначально оно был сделано по приказу короля Англии Эдуарда I, чтобы поместить под его сидение так называемый Скунский камень или Камень Судьбы, священную реликвию Шотландии, которую Эдуард I увез в Лондон.

Скунский камень был возвращен Шотландии в 1996 году с условием, что его будут привозить в Лондон для каждой последующей коронации.

Во время коронации древнее изготовленное из дуба кресло ставится в центр средневекового каменного мозаичного пола в стиле косматеско, лицом к главному алтарю, чтобы подчеркнуть религиозный характер церемонии.

Фото: BBC News

Часть вторая: клятва

Затем настанет очередь королевской клятвы, которую король должен приносить по закону. Архиепископ Кентерберийский прочтет ее текст и спросит Карла III, клянется ли он защищать закон и англиканскую церковь во время своего царствования? Король возложит руку на Евангелие и поклянется все "исполнять и соблюдать".