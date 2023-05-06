Короны и коронации. Часть II: семь вопросов и ответов о коронациях британских монархов

Парламент решил ковать железо, пока горячо и тут же внес в коронационный обет изменения, окончательно закрепившие конституционный характер английской монархии: "Архиепископ или Епископ должен сказать: "Клянетесь ли вы управлять народом этого Английского королевства и его доминионами согласно уставам, законам и обычаям, согласованным и принятым парламентом?" А король и королева тогда должны сказать: "Я торжественно клянусь, что так и будет".

Коронация Роберта Брюса, инсталляция в Эдинбургском замке. Насколько нам известно, женщин на ней не было, и уж точно корону они на него не возлагали. Скорее всего, перед нами символическая женщина, представляющая Шотландию Фото: Kim Traynor

Аналогичные поправки принял и парламент Шотландии, подчеркнув, что "по закону этого королевства ни один папист (католик) не может быть его королем или королевой… и ни один протестантский преемник не сможет осуществлять королевскую власть, пока он или она не принесет коронационный обет".

После формального объединения Англии и Шотландии в единую парламентскую систему в коронационную клятву были внесены следующие изменения: вместо слов "это Английское королевство" будущий монарх должен был говорить "это королевство Великобритании". Первым королем, присягнувшим стране по новой формуле, стал Георг I в 1714 году.

Памятная открытка, выпущенная к коронации Георга VI. Король с женой и дочерьми (принцесса Елизавета между родителями), Вестминстерское аббатство, коронационное кресло, церемония и процессия перед Букингемским дворцом Фото: Culture Club

Коронация Эдуарда VIII планировалась на 12 мая 1927 года. После того, как он отрекся от престола, в этот же день был коронован его младший брат, король Георг VI.