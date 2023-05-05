На Ильском НПЗ на Кубани вспыхнул второй пожар за два дня

Сотрудники НПЗ эвакуированы, уточнили в администрации Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев пока не комментировал ситуацию.

🔥 It is reported that there is again a fire on the territory of the Ilsky oil refinery in the Krasnodar region.



It is confirmed that a drone has flown to one of the facilities again, after which a fire started there. pic.twitter.com/13k1nVqapa — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) May 5, 2023

Повреждена воздушная установка

В то же время собеседник РИА "Новости" из экстренных служб заявил, что причиной инцидента стало "самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона". Повреждена одна из воздушных установок, уточняет "Интерфакс", ссылаясь на Единую дежурную диспетчерскую службу района.

Между тем телеграм-канал Mash утверждает, что атаку на нефтеперерабатывающий завод совершила группа диверсантов. По словам сотрудников НПЗ, нападавшие подорвали пятую установку при помощи взрывного устройства, после чего "пытались скрыться по трубопроводу". Их задержали.

Майские пожары на нефтяных объектах в Краснодарском крае

Это уже второй пожар на Ильском НПЗ за два дня. В ночь на 4 мая на объекте загорелись резервуары с нефтепродуктами. К утру того же дня огонь потушили, никто не пострадал. Причиной возгорания стала атака беспилотника, заявили собеседники ТАСС в экстренных службах, в Следственном комитете РФ допустили атаку дрона.