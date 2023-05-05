Фото ⟩ Провокация? На территории России напротив Нарвы к 9 мая устанавливают большой экран

"Я имею ввиду, что 9 мая не размахивают флагами чужих стран, не носят георгиевскую ленту, не произносят речей и не устраивают концертов. 8 и 9 мая – это дни памяти, когда мы вспоминаем тех людей, которые погибли во Второй мировой войне. И зачастую истории семей в Нарве таковы, что один дедушка или прадедушка погиб по одну сторону, а второй по вторую. Поэтому это тихий день, когда мы вспоминаем тех, кого с нами больше нет, кто отдал свою жизнь, здоровье, молодость за то, чтобы мы сегодня жили в свободной Эстонии", – сказала она.