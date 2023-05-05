В Ивангороде полным ходом идет подготовка к празднованию 9 мая. Запланирован концерт, который российские власти хотят навязать и жителям приграничной Нарвы – с этой целью уже идет установка большого экрана на берегу реки Наровы, пишет Rus.Postimees.
Фото ⟩ Провокация? На территории России напротив Нарвы к 9 мая устанавливают большой экран
"На федеральном уровне было принято решение провести у нас 9 мая в "большом формате", – рассказал глава администрации Ивангорода Александр Соснин. – В Ивангороде пройдет праздничный концерт с хорошей программой, который даст казачий ансамбль. На берегу [реки] Наровы мы установим большой экран, чтобы и жители Нарвы смогли посмотреть этот концерт".
Член Нарвского горсобрания Денис Ларченко сказал Rus.Postimees, что подобная провокация, возможно, привлечет некоторое количество "зевак". "Я уверен, что на место придут и те, кто просто хотят поглазеть на зрителей этого "перформанса". Очень надеюсь, что все пройдет мирно и без каких-либо дополнительных провокаций", - заявил Ларченко.
В прошлом году российские власти уже продемонстрировали свое отношение к происходящему в Нарве. После переноса танка T-34 из Нарвы в столичный Военный музей администрация Ивангорода решила установить такую же боевую машину Красной армии на своем берегу, недалеко от контрольно-пропускного пункта. Дуло ивангородского танка направлено в сторону Нарвы.
По оценке мэра Нарвы Катри Райк, 9 мая в этом году пройдет схожим с прошлым годом образом, так как местные жители уже привыкли к новой реальности и поняли, что это не было проектом одного года.
"Я имею ввиду, что 9 мая не размахивают флагами чужих стран, не носят георгиевскую ленту, не произносят речей и не устраивают концертов. 8 и 9 мая – это дни памяти, когда мы вспоминаем тех людей, которые погибли во Второй мировой войне. И зачастую истории семей в Нарве таковы, что один дедушка или прадедушка погиб по одну сторону, а второй по вторую. Поэтому это тихий день, когда мы вспоминаем тех, кого с нами больше нет, кто отдал свою жизнь, здоровье, молодость за то, чтобы мы сегодня жили в свободной Эстонии", – сказала она.
Полиция предупреждает
Полиция сообщила, что в публичном пространстве запрещены флаги РФ, СССР, любые флаги непризнанных народных республик, знаки военной агрессии Z и V. Также нужно воздержаться от воспроизведения "агрессивной музыки". Общественный порядок будут обеспечивать усиленные наряды полиции.
"Полиция приняла решение запретить в период с 5 по 9 мая все публичные собрания, которые могут быть связаны с поддержкой агрессии. Это означает, что никаких собраний и шествий с флагами РФ и другими запрещенными символами быть не должно", - сказала подполковник Департамента полиции и погранохраны Елена Мирошниченко.
Она добавила, что почтить память погибших в войне всегда можно. Проблем с тем, чтобы прийти на кладбище, не возникнет.
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