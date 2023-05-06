Короны и коронации. Часть III: когда что-то идет не так

Увидев невесту, Георг пришел в ужас и пил не просыхая три дня до свадьбы, а непосредственно после венчания злоупотребил спиртным так, что свалился в камин в пьяном ступоре и пролежал там всю ночь. Как бы то ни было, но одного ребенка эта парочка родить сумела, после чего благополучно рассталась.

Все бы ничего, но Каролина особым целомудрием не отличалась (впрочем осуждать ее за это язык не поворачивается) и куролесила по всей Европе, пока ее оставленный муж не стал королем. А поскольку официально развестись супругам так и не удалось, формальная королева вполне могла заявиться на коронацию и потребовать своей доли славы.

Георг же приказал ее просто в собор не пускать. Физически не пускать, если понадобится.

Каролина попробовала проникнуть внутрь по очереди через три двери. В двух ей сказали, что, мол, извините, ваше величество, но мы вас никак пустить не можем, потому что у вас билета нету. Третью же перед ее носом просто захлопнули.

Тогда Каролина попробовала пробраться к месту коронации через Палату лордов, но ее не пустили и туда.

Несостоявшейся королеве пришлось удалиться, хотя собравшаяся у собора толпа простолюдинов провожала ее одобрительными криками. Дело не в том, что они сильно любили королеву, а в том, что сильно не любили нового короля. Что, правда, не помешало ему торжественно отпраздновать свою коронацию, а поскольку его любовь к роскоши никуда не делась, то и истратить на нее кучу денег.