6 мая в клубе First выступили кумиры молодого поколения - украинская группа "Пошлая Молли".

"Пошлая Молли" в Риге, 6.05.2023, клуб First Фото: Пресс-фото/ Alex Puskins

"Пошлая Молли" - это энергичный поп-панк с прямолинейными текстами песен о том, как сейчас живет молодое поколение, чем оно дышит и о чем беспокоится.

Вход на мероприятие был с 18:00. Совсем не удивительно, что спустя два часа в клубе уже совершенно не было места, а в гардероб перестали принимать одежду. Среди зрителей было очень много юных поклонников группы.

"Пошлая Молли" в Риге, 6.05.2023, клуб First Фото: Пресс-фото/ Alex Puskins

Всем им не терпелось поскорее увидеть своего кумира - солиста "Пошлой Молли" Кирилла Бледного (наст. фамилия - Тимошенко). "Выходи, за*бал!" - неоднократно кричала разъяренная толпа.

"Пошлая Молли" в Риге, 6.05.2023, клуб First Фото: Пресс-фото/ Alex Puskins

Начался концерт после 21:00 песней "Даже моя бэйби не знает", которую тут же подхватили сотни голосов. "Я пою этот рэп о любви в рэп-клубе", - поет Кирилл, а толпа отвечает ему в ответ неистовым громом голосов.

Кирилл рассказал со сцены, что на данный момент он 8 месяцев уже не употребляет алкоголь. Артист признался, что чувствует себя гораздо лучше. После он предложил вспомнить что-то из 2016 года. Следом начал играть трек, с которым музыканты впервые "завирусились" в Сети: "Любимая песня твоей сестры".

"Пошлая Молли" в Риге, 6.05.2023, клуб First Фото: Пресс-фото/ Alex Puskins

Концерт длился 1,5 часа. Зрители не переставали неистово и яростно кричать.

Самые оголтелые фанатки, которых, надо сказать, было свыше десятка, на протяжении всего концерта выкидывали на сцену бюстгальтеры. Кирилл их время от времени собирал, а после эффектно выбрасывал в толпу.

"Пошлая Молли" в Риге, 6.05.2023, клуб First Фото: Пресс-фото/ Alex Puskins

Завершился концерт песнями "Супермаркет", "Нон-стоп" и "Дом Периньон". Кирилл несколько раз поблагодарил Ригу за теплый прием.

"Слава Украине!" - крикнул он в финале. "Героям слава!" - ответила ему толпа.

Галерея: Концерт группы "Пошлая Молли" в Риге