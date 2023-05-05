Кремль отменил прием в честь 9 мая

"Нет", - ответил Песков на вопрос журналистов, планируется ли это мероприятие и в этом году.

Ранее каждое 9 мая Путин традиционно встречался с ветеранами Великой Отечественной войны в Кремле, где выступал с речью и вручал награды.

Последний прием состоялся в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса, в прошлом году его тоже не было.

В России парады в честь 9 мая уже отменены более чем в 20 городах. В некоторых это было сделано "из соображений безопасности". Например, в Белгороде празднование отменили, "чтобы не провоцировать противника скоплением военнослужащих" в центре города.