Из Киева до "Лефортово" за пять месяцев. Как крымчанку посадили по делу о шпионаже

"Первый раз якобы она не отдавала документы, второй раз - якобы она не отдавала телефон, третий раз - как будто, она не выходила из машины, сопротивлялась. В четвертый раз у них фантазии не хватило, снова написали, якобы она не вышла из машины", - рассказал "Ґрати" отец девушки Резван Умеров. Он добавил, что разговаривать с родителями по телефону дочери позволяли всего по несколько минут.

"Медиазоне" он говорил еще 12 апреля, что по его мнению, дочь таким образом "ломают". "Не знаю, зачем", - удивлялся отец.

Решения Ленинского и Советского судов по этим делам не опубликованы, но на сайте Верховного суда Северной Осетии есть определение об отклонении апелляции защиты девушки на третье решение об аресте за неповиновение полиции, которое Советский суд вынес 11 апреля. Из него следует, что силовики проводили с девушкой какие-то процессуальные действия еще во время ее пребывания в спецприемнике.