Лингвисты предлагают называть русскоязычных русскоговорящими или русолингвами.
Лингвисты предлагают отказаться от термина "русскоязычный"
В экспертную комиссию по латышскому языку Центра государственного языка поступило предложение отказаться от использования термина "русскоязычные" в публичном пространстве.
При рассмотрении заявки комиссия поддержала термины "русофоны"(rusofoni), "русскоговорящие" (krieviski runājošie) и "русолингвы"(rusolingvi).
Согласно толковому словарю основных терминов языкознания, русофоны в Латвии являются языковым меньшинством, включающим в себя языковой коллектив русского национального меньшинства и тех представителей других этносов, которые используют в основном русский язык во взаимном общении и идентифицируют себя с русским национальным меньшинством с точки зрения языка, в разной степени сохраняя этническую культуру и чувство этнической принадлежности.
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