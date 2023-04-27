Следующее поколение ⟩ Пересекается ли латышская и русская молодежь? Размышляют активисты

Об организациях

Как, на ваш взгляд, проходит коммуникация между русскоговорящей и латышскоговорящей молодежью?

- Мне кажется, что те, кто хотят, те, кто ищут эти возможности, они прекрасно коммуницируют. Конечно, язык коммуникации должен быть латышский, потому что мы в Латвии, и это государственный язык, и, по сути, все люди должны его знать. И тут тогда стоит вопрос, знают ли латышский язык русскоязычные ребята? Если знают, тогда как бы проблем нет. Как пример приведу, что у нас в молодежной организации Young Folks LV так получилось, что большинство лидеров - русскоязычные. Но мы одна из самых активных и больших организаций в Латвии, которые делают неформальную молодежную работу. И, конечно же, нас знают все в молодежном секторе, нас невозможно не заметить. И тут с нами считаются, нас знают, к нам обращаются, и мы знаем все другие молодежные организации, в том числе латышские, потому что их намного больше, около 90%.