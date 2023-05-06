СМИ: гражданин Словакии нелегально перебрался в Россию из Эстонии

Эстонская газета Ohtuleht со ссылкой на Nexta сообщила, что словака задержали на этой неделе.

На мужчине был гидрокостюм с надувным кругом, в который он поместил рюкзак.

В пресс-службе ФСБ России по Ленинградской области подтвердили, что мужчину задержали 1 мая, а через два дня арестовали.

Эстонские власти проинформированы об инциденте.

С какой целью словак пытался незаконно попасть на территорию России, пока неизвестно, но за это мужчине грозит в РФ лишение свободы на срок от двух до шести лет.