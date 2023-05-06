СМИ: гражданин Словакии нелегально перебрался в Россию из Эстонии

Некий гражданин Словакии переплыл реку Нарову, разделяющую Эстонию и Россию. За нелегальное проникновение на территорию РФ ему грозит до шести лет тюрьмы, сообщает Nexta.
Эстонская газета Ohtuleht со ссылкой на Nexta сообщила, что словака задержали на этой неделе.
На мужчине был гидрокостюм с надувным кругом, в который он поместил рюкзак.
В пресс-службе ФСБ России по Ленинградской области подтвердили, что мужчину задержали 1 мая, а через два дня арестовали.
Эстонские власти проинформированы об инциденте.
С какой целью словак пытался незаконно попасть на территорию России, пока неизвестно, но за это мужчине грозит в РФ лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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