Видео ⟩ Задержаны подозреваемые в подрыве машины Захара Прилепина

"Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Mash пишет, что Прилепина доставили в нижегородскую областную клиническую больницу на вертолете. Интерфакс со ссылкой на своего собеседника сообщает, что врачебный консилиум решил не перевозить Прилепина в московскую клинику, а оперировать в Нижнем Новгороде. По данным РЕН, в больницу он поступил в сознании, врачи уже приступили к операции.

Захар Прилепин - политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист и пропагандист. Среди его работ в качестве писателя широкую популярность приобрели книги "Санькя", "Обитель", "Грех" и другие.

Прилепин активно поддерживает полномасштабную войну России против Украины. С 28 февраля 2022 года он находится под персональными санкциями ЕС, Великобритании и ряда других стран.