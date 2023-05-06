Видео ⟩ Задержаны подозреваемые в подрыве машины Захара Прилепина

В Нижегородской области России задержан подозреваемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на МВД.
Как сообщили в МВД, задержанный мужчина был ранее судим. Сначала сообщили, что ему 30 лет, он родом из Украины и недавно получил российское гражданство. Затем было опубликовано видео с подозреваемым и указано, что задержанный не гражданин, а уроженец Украины.
"Задержанный зарегистрирован в Нижегородской области. Его приметы совпадают с описанием постороннего мужчины, которого на протяжении двух дней видели вблизи дома Прилепина в деревне Пионерское, а позднее возле машины писателя на трассе", - цитирует российское госагентство своих собеседников.
Также отмечалось, что разыскивается как минимум еще один подозреваемый, который "накануне был замечен рядом с деревней на автомобиле без номеров". Mash утверждает, что других подозреваемых ищут в Подмосковье, а "полиция уже установила их адреса". Источник этой информации Telegram-канал не уточняет.
Позднее канал "112" сообщил о задержании другого подозреваемого в покушении. По данным Telegram-канала, мужчина был обнаружен во время поисков в лесополосе. В Москве также проходят обыски по нескольким адресам - сообщается, что это явочные квартиры, которые указали подозреваемые.
Признание
Позднее Telegram-канал "112", не раскрывая свои источники, сообщил, что задержанный дал признательные показания. Официальный Telegram-канал Следственного комитета России сообщил, что это 29-летний Александр Пермяков, который рассказал, что несколько лет назад был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он якобы должен был получить гражданство РФ, переехать и ликвидировать Прилепина.
"112" утверждает, что "Александр П." несколько дней следил за Прилепиным и закопал две противотанковые мины на пути к его дому, которые привел в действие дистанционно.
Следственный комитет РФ опубликовал видео с признанием Пермякова. На видеозаписи он представляется и рассказывает, что с 2018 года якобы завербован украинскими спецслужбами. По его словам, в 2022 году он приехал в Россию "с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина". В конце смонтированного ролика он добавляет, что "сожалеет о содеянном".
Покушение на Захара Прилепина
Автомобиль российского пропагандиста и писателя Захара Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области в субботу, 6 мая.
В результате взрыва погиб водитель. На месте взрыва образовалась воронка глубиной полтора метра. Осколки разбросало в радиусе 30 метров.
Российские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщают, что Прилепин получил переломы и сотрясение мозга. Также говорилось, что у него повреждена нога. Телеканал РЕН передает, что у писателя выявлены контузия обоих легких, тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, многочисленные переломы и ушибы.
"Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Mash пишет, что Прилепина доставили в нижегородскую областную клиническую больницу на вертолете. Интерфакс со ссылкой на своего собеседника сообщает, что врачебный консилиум решил не перевозить Прилепина в московскую клинику, а оперировать в Нижнем Новгороде. По данным РЕН, в больницу он поступил в сознании, врачи уже приступили к операции.
Захар Прилепин - политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист и пропагандист. Среди его работ в качестве писателя широкую популярность приобрели книги "Санькя", "Обитель", "Грех" и другие.
Прилепин активно поддерживает полномасштабную войну России против Украины. С 28 февраля 2022 года он находится под персональными санкциями ЕС, Великобритании и ряда других стран.
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