Видео, фото ⟩ Взорван автомобиль Прилепина: пропагандист тяжело ранен, задержаны подозреваемые

К вечеру губернатор Нижегородской области сообщил, что операция прошла успешно, теперь пропагандист введен в медикаментозный сон "чтобы быстрее восстанавливался".

Задержанные

Официальный представитель МВД РФ заявила, что задержан возможный подозреваемый в покушении на Прилепина. Как сообщили в министерстве, задержанный мужчина был ранее судим. Мужчине 30 лет, он родом из Украины и недавно получил российское гражданство. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на источники, подозреваемый следил за Прилепиным.

МВД опубликовало видео с подозреваемым и указало, что задержанный не гражданин, а уроженец Украины.

"Задержанный зарегистрирован в Нижегородской области. По приметам он совпадает с описанием постороннего мужчины, которого на протяжении двух дней видели вблизи дома Прилепина в деревне Пионерское, а позднее возле машины писателя на трассе", - цитирует российское госагентство своих собеседников.

Также отмечалось, что разыскивается как минимум еще один подозреваемый, который "накануне был замечен рядом с деревней на автомобиле без номеров". Mash утверждает, что других подозреваемых ищут в Подмосковье, а "полиция уже установила их адреса". Источник этой информации Telegram-канал не уточняет.

Позднее "112" сообщил о задержании другого подозреваемого в покушении. По данным Telegram-канала, мужчина был обнаружен во время поисков в лесополосе. В Москве также проходят обыски на нескольких адресах - сообщается, что это явочные квартиры, которые указали подозреваемые.

Признание