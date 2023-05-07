Видео ⟩ Политологи: есть ли у Пиленса шанс стать президентом?

Политолог, директор аналитического центра Providus Ивета Кажока заявила: "Наконец, президентские выборы будут интересными. В некоторых предыдущих избирательных циклах фактически не было интриги, было совершенно ясно, кто будет избран президентом. В этот раз это не так".

Она отмечает, что не стала бы утверждать, что 31 мая президентом Латвии станет Улдис Пиленс, но у него очень хорошие шансы - не менее 50%. Однако если "Новому единству" и другим партиям удастся помешать ему набрать 51 голос, то дальнейший процесс станет еще более интересным, так как на данный момент у партий нет реального компромиссного кандидата.

Политолог, профессор Латвийского университета Янис Икстенс допустил возможность того, что в настоящее время предпринимаются попытки извлечь какие-то выгоды в процессе политических переговоров.

По его словам, Союз зеленых и крестьян, безусловно, заинтересован в возможности войти в правительство. "Латвия на первом месте" также видит для себя такое место вне зависимости от того, действительно ли Шлесерс собирается баллотироваться в Рижскую думу.

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Передача говорит, что неофициально уже есть несколько кандидатур на должность президента государства, но больше конкретики может появиться на новой неделе.

"Самое интересное сейчас, что будет делать Союз зеленых и крестьян. Потому что, как очень опытная организация, они постарается выжать максимум. Я не исключаю, что это может закончиться тем, что президент не будет избран в первом туре", - сказал Икстенс в интервью LTV.

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