Фото ⟩ Блистательная принцесса Уэльская на коронации Карла III

Принц и принцесса Уэльские приняли участие в церемонии коронации британского короля Карла III и королевы Камиллы. В этот исторический день Кейт Миддлтон блистала в платье цвета слоновой кости от Alexander McQueen.
Как известно, принцесса уже давно выбирает творения Alexander McQueen в важные моменты своей жизни. На платье была вышивка, которая символизировала четыре нации: Англию - розу, Шотландию - чертополох, Уэльс - нарцисс и Ирландию - лист клевера.
Вместо диадемы Кейт выбрала головной убор в виде венка дизайна Jess Collett x Alexander McQueen, который представлял собой роскошный обруч для волос с трехмерными листьями.
Она также отдала дань памяти покойной принцессе Диане, надев ее любимые серьги от Collingwood Jewellers с жемчугом и бриллиантами.