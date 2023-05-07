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Фото, видео ⟩ В Пурвциемсе у Circle K загорелась деревянная постройка

rus.tvnet.lv
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В Пурвциемcе на улице Г. Астрас возле автозаправочной станции Circle K загорелся деревянный сарай, сообщает агентство LETA.

Загоревшееся строение находится за заправкой, вблизи него также бак с газом.

Происшествие привлекло многих прохожих, которые наблюдают за происходящим рядом с горящей постройкой и газовым баком.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что возгорание произошло в деревянном домике охранника площадью 20 квадратных метров. Вызов на место происшествия поступил в 17:06, и в течение 20 минут пожарным удалось локализовать пламя.

В службе подчеркнули, что угрозы АЗС нет. Пожарные продолжают тушить оставшееся пламя и проверять конструкции.

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