Пн, 8.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото, видео ⟩ Брежнева в Риге, Пугачева на похоронах, а Галкин с детьми во Франции

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Вера Брежнева, Алла Пугачева, Максим Галкин с детьми
Вера Брежнева, Алла Пугачева, Максим Галкин с детьми Фото: кадр из видео/Instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные. На этот раз событий было много!

Вера Брежнева в сторис показала кадры с репетиции в Риге. Кроме этого, певица была в жюри местного танцевального конкурса.

Фото: Instagram/veravera
Вера Брежнева
Вера Брежнева Фото: Instagram/veravera
Вера Брежнева
Вера Брежнева Фото: Instagram/veravera

Алекс Дубас, Ирина Горбачева и музыкант Михаил Лузин провели время вместе

Андрей Макаревич встретился с "Би-2"

Соня Стужук хвасталась идеальной фигурой

Пушистый помощник Евгения Чичваркина

Лева Би-2 выступал

Руслан Усачев о чем-то задумался

Амината лазила по горам

Лиза и Гарри Галкины отдыхали с отцом в Диснейленде

Женя Мильковский был в Берлине

Как Светлану Лободу встречали в Дубае

Рената Литвинова отдыхала на море

Маркус Рива примерял новые наряды

Алла Пугачева посетила похороны Валентина Юдашкина

Конечно, ее визит в Москву наделал много шума. О том, что было на церемонии прощания, можно прочитать здесь:

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх