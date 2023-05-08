Фото, видео ⟩ Брежнева в Риге, Пугачева на похоронах, а Галкин с детьми во Франции

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные. На этот раз событий было много!
Вера Брежнева в сторис показала кадры с репетиции в Риге. Кроме этого, певица была в жюри местного танцевального конкурса.
Алекс Дубас, Ирина Горбачева и музыкант Михаил Лузин провели время вместе
Андрей Макаревич встретился с "Би-2"
Соня Стужук хвасталась идеальной фигурой
Пушистый помощник Евгения Чичваркина
Лева Би-2 выступал
Руслан Усачев о чем-то задумался
Амината лазила по горам
Лиза и Гарри Галкины отдыхали с отцом в Диснейленде
Женя Мильковский был в Берлине
Как Светлану Лободу встречали в Дубае
Рената Литвинова отдыхала на море
Маркус Рива примерял новые наряды
Алла Пугачева посетила похороны Валентина Юдашкина
Конечно, ее визит в Москву наделал много шума. О том, что было на церемонии прощания, можно прочитать здесь:
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