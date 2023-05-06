Видео ⟩ Что ожидает Пугачеву на похоронах Юдашкина?

Что ее ждет? Мне интересно, что ждет тех, с кем она встретится на этих похоронах. Всю эту тусню, которая поливала ее последними словами со всех Telegram-помоек и каналов. Кто называл ее "бездарной певичкой" и т. д.

Как с ней встретится Лариса Долина или Константин Эрнст, у которого на канале проходят все эти заказухи по воспитанию ненависти к одному конкретному человеку. Она то ничего не боится. Я не думаю, что ее с собаками встретят в аэропорту, потащат в автозак, наденут наручники. Тем более пока ей никто даже заочно ничего не предъявлял, кроме плевков в спину. [...]