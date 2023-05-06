Видео ⟩ Что ожидает Пугачеву на похоронах Юдашкина?

2 мая российская певица Алла Пугачева, которая подвергается травле в РФ, сообщила Лайме Вайкуле, что она намерена полететь на похороны модельера Валентина Юдашкина в Москву.
3 мая стало известно, что Алла Пугачева прилетела в РФ. Не исключено, что знаменитость сразу отправилась к родным своего покойного друга.
"У нее же дети, она не может так оставить", - пояснила латвийская певица во время прямого эфира на YouTube-канале "И грянул Грэм".
Вайкуле отметила, что Пугачева призналась ей, что Валентин Абрамович в марте приезжал в Тель-Авив совсем больной, а потому она не могла не проститься с ним сейчас. "Алла, как всегда, на высоте, и она поехала", - добавила артистка.
Лайма Вайкуле не стала отговаривать подругу от поездки в Россию, так как понимает, что та права:
"Это Алла. Приезжал же из Китая Цзиньпин. Почему Алла не может приехать. Она не менее важная персона, мне кажется".
Российская журналистка, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" поделилась своими мыслями насчет возвращения Аллы Борисовны в Москву.
"Я думаю, что это очень смелое и принципиальное решение. Валентин Юдашкин был ей близким другом и коллегой очень долгие годы. [...] Если она решила приехать, она, конечно же, приедет.
Что ее ждет? Мне интересно, что ждет тех, с кем она встретится на этих похоронах. Всю эту тусню, которая поливала ее последними словами со всех Telegram-помоек и каналов. Кто называл ее "бездарной певичкой" и т. д.
Как с ней встретится Лариса Долина или Константин Эрнст, у которого на канале проходят все эти заказухи по воспитанию ненависти к одному конкретному человеку. Она то ничего не боится. Я не думаю, что ее с собаками встретят в аэропорту, потащат в автозак, наденут наручники. Тем более пока ей никто даже заочно ничего не предъявлял, кроме плевков в спину. [...]
Если она это сделает - она молодец. Ничего не будет с ней! Я почти в этом уверена. Она уже не боится ничего. Она посмотрит этим людям в глаза, она поцелует своего покойного друга и отдаст дань памяти..." - сказала Ларина.
Напомним, что прощание с Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.
Видео: Интервью с Ксенией Лариной
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