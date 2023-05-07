Наркопреступлений в Латвии регистрируется все меньше, но передозировок - все больше

Врачи бьют тревогу - резко возросло количество обращений, связанных с наркотиками.

Случаев передозировки, в том числе с летальным исходом, становится все больше. Вот несколько примеров экстренных вызовов в этом году:

Женщина, 35 лет. Лежит без сознания в туалете супермаркета, рядом шприц. Врачи пытаются реанимировать ее в течение получаса. Безуспешно.

Молодой человек, 17 лет. Дед нашел его лежащим без сознания в своей комнате. Две медицинские бригады долго борятся и реанимируют. По дороге в больницу он перестает дышать, его госпитализируют в очень тяжелом состоянии, с небольшими шансами на выздоровление.

"Мы даем антидоты во все больших и больших количествах, потому что синтетические наркотики, которые они используют, смешаны с такими добавками, что чистый налоксон уже не действует. А это значит, что чаще могут происходить ситуации со смертельными исходами", - говорит фельдшер NMPD Лиене Плесума. Те, кого доставляют в больницы, часто находятся в очень тяжелом состоянии.

Из-за передозировки за первые три месяца года скончались не менее четырех человек. Данные NMPD показывают, что количество ежедневных вызовов, связанных с употреблением наркотических веществ, увеличилось на треть. Кроме того, сейчас гораздо чаще приходиться к молодежи в возрасте до 24 лет. Если в 2019 году таких обращений было 390, то в прошлом году уже 609.

Количество вызовов NMPD с подозрением на употребление наркотиков: