Наркопреступлений в Латвии регистрируется все меньше, но передозировок - все больше

Время пандемии сказалось не только на желании людей употреблять одурманивающие и вызывающие привыкание вещества, но и на возможности обнаружить сети поставщиков этих веществ. Как выяснила программа Латвийского телевидения De Facto, за последние четыре года количество обращений к медикам, связанных с наркотическими веществами, значительно увеличилось, а число зарегистрированных полицией преступлений в связи с наркотиками уменьшилось вдвое.
Центр профилактики и контроля заболеваний еще не собрал данные за прошлый год, но информация за предыдущие показывает, что в 2019 году от передозировки наркотиков умерло 12 человек, в 2020-м - почти вдвое больше - 21 человек, а в 2021-м - 17.
Янис Скрастиньш, житель Цесиса, двадцать лет страдал от зависимости от алкоголя и наркотиков, но смог ее побороть. Вот уже два года он старается помогать другим - ездит по школам, рассказывает о зависимостях и их профилактике, а также помогает встать на ноги тем, кто хочет избавиться от пагубных привычек. Этому процессу не способствует широкая доступность наркотиков. Теперь их можно заказать и получить практически не выходя из дома. "Если есть Telegram, то даже из дома выходить не надо, иногда ее бросают в почтовый ящик. [...] Конечно, это облегчает [процесс]", - признается Скрастиньш.
В прошлом году полиция совершила 181 рейд в латвийские школы. Чаще всего обнаруживались различные приспособления для курения. В прошлом году в отношении несовершеннолетних за употребление или хранение в небольших количествах наркотических или психотропных веществ возбуждено 398 административных дел.
Врачи бьют тревогу - резко возросло количество обращений, связанных с наркотиками.
Случаев передозировки, в том числе с летальным исходом, становится все больше. Вот несколько примеров экстренных вызовов в этом году:
Женщина, 35 лет. Лежит без сознания в туалете супермаркета, рядом шприц. Врачи пытаются реанимировать ее в течение получаса. Безуспешно.
Молодой человек, 17 лет. Дед нашел его лежащим без сознания в своей комнате. Две медицинские бригады долго борятся и реанимируют. По дороге в больницу он перестает дышать, его госпитализируют в очень тяжелом состоянии, с небольшими шансами на выздоровление.
"Мы даем антидоты во все больших и больших количествах, потому что синтетические наркотики, которые они используют, смешаны с такими добавками, что чистый налоксон уже не действует. А это значит, что чаще могут происходить ситуации со смертельными исходами", - говорит фельдшер NMPD Лиене Плесума. Те, кого доставляют в больницы, часто находятся в очень тяжелом состоянии.
Из-за передозировки за первые три месяца года скончались не менее четырех человек. Данные NMPD показывают, что количество ежедневных вызовов, связанных с употреблением наркотических веществ, увеличилось на треть. Кроме того, сейчас гораздо чаще приходиться к молодежи в возрасте до 24 лет. Если в 2019 году таких обращений было 390, то в прошлом году уже 609.
Количество вызовов NMPD с подозрением на употребление наркотиков:
В год всего В т.ч. молодежь (до 24 лет)
2019 год - 2420 390
2020 год - 1784 541
2021 год - 2360 535
2022 год - 2807 609
Данные: NMPD
Лиене Плесума рассказывает, как распознать человека, у которого передозировка: "Однозначно будет синее лицо, скорее всего где-то рядом будет находиться шприц".
В тяжелых ситуациях чаще всего виноваты синтетические препараты из группы опиоидов. В прошлом это был фентанил, также известный как "собачья радость", теперь эту нишу быстро заняла новая группа нитазиновых веществ. Их содержание и концентрация имеют тенденцию быть непредсказуемыми, что создает очень опасные ситуации. Об этом предупреждают и врачи, и полиция.
"Появилась совершенно новая химическая формула. Производные так называемой нитазиновой группы, которые крайне опасны в том смысле, что состав этого порошка непонятен, и это также подтверждается полицией. Потому что часто она не правильно перемешана, а значит там очень высокая концентрация опиоидов или производных нитазена, а там еще и разные химические примеси. Если верить исследованиям в Америке, считается, что он примерно в 20 раз сильнее фентанила, который был, можно сказать, очень популярен несколько лет назад", - говорит Астрида Стирна, руководитель Служба наркологической помощи RPNC.
За помощью в наркологический центр обращаются все больше пациентов. Здесь стационарная помощь оказана более чем полутора тысячам пациентов в прошлом году (+255 по сравнению с 2021-м). Это больше, чем за предыдущие два года.
Врач скорой помощи признается, что по интенсивности вызовов они даже могут догадаться, куда и какого качества привезли вещества.
Однако, по данным полиции, численно наиболее часто обнаруживаемым наркотиком в Латвии остается марихуана. В прошлом году ее изымали в два раза чаще, чем психотропные средства, находящиеся на втором месте. Немного отстает амфетамин, за ним следуют новые синтетические опиоиды.
Количество изъятых полицией наркотиков в 2022 году:
Марихуана - 887
Психотропные медикаменты - 392
Амфетамин - 308
Новые синтетические опиоиды - 175
MDMA - 166
Метамфетамин - 141
Кокаин - 111
Новые добавленные вещества - 75
Другие вещества - 175
Итого: 2430 (-202 по сравнению с 2021 годом)
Данные: Государственная полиция
"Мы обеспокоены большим потреблением марихуаны. Благодаря марихуане, которая может быть не такой, как была пять или 10 лет назад, но имеет гораздо более сильный эффект, с гораздо более высокой концентрацией активных веществ или тетрагидроканнабинола (THC), который часто вызывает различные психотические расстройства и психические заболевания, обострения или даже провоцируют какое-то психическое заболевание. Сейчас это чрезвычайно распространено", - говорит Стирна.
В свою очередь, в количестве преступлений, связанных с наркотиками, наблюдаются противоположные тенденции. Их уровень сократился вдвое по сравнению с периодом до пандемии. Если в 2018 и 2019 годах таких преступлений регистрировалось около двух с половиной тысяч в год, то в прошлом году - лишь немногим более тысячи.
Преступления, связанные с наркотиками:
2018 год - 2520
2019 год - 2239
2020 год - 1785
2021 год - 1277
2022 год - 1088
Данные: Государственная полиция
"Нет, мы не говорим, что наркотиков стало меньше, мы говорим, что они [преступления] стали более незаметными", - признает Сандис Радзиньш, начальник 2-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции.
Этому способствовал период пандемии. Годы ковид-ограничений сделали наркобизнес еще более скрытым. Кроме того, по оценкам исследователей из разных стран, прорыв виртуального рынка произошел еще десять лет назад. "К сожалению, эти чаты быстро настраиваются, это занимает несколько секунд - есть такой круг людей, которые сразу включаются, это не проблема. Задерживая какую-то известную группу, мы понимаем, что две минуты и появится новая группа. По сути, на данный момент это нерешенная проблема, но она, конечно же, оказывает реальное влияние на эту статистику", - говорит Радзиньш.
В европейском масштабе самые успешные и масштабные операции произошли после взлома специально зашифрованных телефонных платформ крупных наркосетей (например, SKY ECC). Два года назад это позволило остановить в Латвии груз с тонной гашиша на сумму 15 миллионов евро.
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