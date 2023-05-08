Украинский мэр Мелитополя: эвакуация из Энергодара вызвала "безумную панику"

Российские войска оккупируют большую часть Запорожской области, но не областной центр Запорожье, который находится к северо-востоку от Энергодара за Днепровским водохранилищем.

В воскресенье украинский генштаб заявил, что гражданских лиц эвакуируют в города Бердянск и Приморск, которые находятся дальше на территории, удерживаемой Россией.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров, попавший весной прошлого года в плен и обменянный на российских солдат, написал в телеграме, что в магазинах эвакуированных районов закончились товары и лекарства.