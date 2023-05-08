Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Наконец, на горизонте появилось шествие с флагами и портретами ветеранов. Проукраинские активисты включили "Червону калину", полицейские достали шлемы. Впрочем, до эскалации не дошло: на площади по-немецки скандировали "Память против победобесия!", предводительница пророссийского марша в пилотке в ответ прокричала в мегафон "Спасибо деду за победу!" и "Позор Украине". Через две минуты шествие скрылось вновь.

"Фан-клуб Путина": кто организует пророссийские акции

Елена Колбасникова на акции в Кельне, 6 мая 2023 года Фото: DW

Женщина с мегафоном - Елена Колбасникова, одна из лидеров прокремлевских активистов в Германии. В прошлом году она тоже организовала автопробег в поддержку России. Выступая в тот день на демонстрации, Колбасникова сказала: "Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине". После этого прокуратура Кельна начала расследование: россиянку обвиняют в одобрении агрессивной войны против Украины. Женщине грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Уголовное дело не помешало Елене вновь организовать аналогичный автопробег. Соорганизатором акции стал ультраправый политик Маркус Байзихт (Markus Beisicht), также в ней принял участие Вячеслав Зевальд (Wjatscheslaw Seewald) - администратор Telegram-канала Putin Fanclub (42 тысячи подписчиков). Перед автопробегом они провели митинг в Леверкузене, на котором призывали к "миру с Россией", а также выступили с призывом противостоять Украине, где "большинство контролируется мелкой кликой, нацистами, пробравшимися во власть". "Мы в большинстве", - заявил Зевальд с импровизированной сцены примерно двум сотням собравшихся.

Полицейские и проукраинские активисты на акции в Кельне Фото: Ying Tang/NurPhoto/IMAGO