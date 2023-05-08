"В этом году ситуация отличается": полиция не исключает провокаций 9 мая

Государственная полиция не исключает возможности провокаций 9 мая, которые могут совершить отдельные лица или группы, заявил начальник Госполиции Арманд Рукс в программе "900 секунд" на телеканале TV3.
По его словам, как и каждый год, перед 9 мая ведется мониторинг ситуации. В этом году она отличается - снесены советские памятники, принят закон, запрещающий проведение мероприятий в этот день.
В то же время Рукс не исключил возможности провокаций со стороны отдельных лиц или групп.
"Мы готовы к любой эскалации ситуации", - заверил начальник Госполиции.
Как сообщалось, Сейм принял закон, который запрещает 9 мая в общественных местах проводить такие мероприятия, которые не защищают интересы государственной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и не проявляют солидарности с украинским народом.
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