В Индии перевернулся туристический кораблик; погибли 22 человека

Двухпалубное судно частично затонуло. В спасательных работах принимают участие несколько десятков человек.

Обнаружены тела 22 погибших, еще шесть человек были госпитализированы, сообщила полиция.

Всего на кораблике находилось порядка 30 человек, большинство из которых были школьниками, свидетельствует информация полиции и местных властей.

Причины, по которыми кораблик перевернулся, пока не установлены.