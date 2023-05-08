Как IKEA меняет свои товары, чтобы сохранить цены

В последние годы IKEA пробовала два варианта: 1) повысить цены и 2) удерживать их и жертвовать доходностью. В результате прибыль за 2022 год, несмотря на рекордные продажи, упала вдвое - до 710 миллионов евро.

"Наш бюджет - это кошелек покупателя, а их кошельки стали тоньше, чем когда-либо", - сказала менеджер по глобальным поставкам IKEA Сюзанна Вайдзунас.

Вот, что делает компания - на примере шкафа BILLY

стеллаж BILLY, на сайте ikea.lv стоит 55 евро Фото: ikea.lv

Книжный шкаф BILLY является бестселлером и "сердцем IKEA". С момента его появления в каталоге в 1979 году было продано более 140 миллионов экземпляров. В IKEA не раз заявляли, что BILLY покупается во всем мире каждые пять секунд.

BILLY выпускается в двух цветах: в белом и с отделкой из древесины.

После пересмотра способа производства еще в 1999 году, белая версия стала дешевле: белое лаковое покрытие сменили на меламиновую пленку, тем самым снизив затраты почти на 20%.