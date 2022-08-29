"Только и могут что магазины строить!" Почему Lidl и IKEA - это не только о торговле

Рудзитис рассказал, что магазины довольно часто строятся на ранее деградировавших, неопрятных участках, которые реконструируются и модернизируются. Но обычно самым заметным улучшением для жителей являются работы по обустройству тротуаров и проезжей части, газоны возле магазинов.

Этим летом контраст с зелеными участками, которые обслуживает город, был особенно заметен. В то время как большую часть лета рижане наслаждались доселе невиданными в городе джунглями, внезапно выросшими на придомовых территориях спальных районов из-за аномальной погоды и пробелов в работе муниципалитета, территория вокруг магазинов оставалась ухоженной.

Источник: Lidl

Дизайнер IKEA Элина Кулиш, говоря об одном из проектов предприятия, ранее отмечала, что люди не всегда осознают, какой эффект на них оказывает окружающая среда: "Окружающая нас среда и пространство влияют на то, что мы делаем, как мы себя чувствуем и как мы взаимодействуем с окружающим миром. Фактически места, где мы проводим большую часть времени, влияют на то, кем мы являемся и кем мы можем стать".

Сколько вложили в магазины и куда это ушло

На сегодня в Латвии 19 магазинов Lidl в 11 городах. Еще на стадии строительства первых 15 магазинов инвестиции Lidl превысили 200 млн евро. Это примерно сравнимо с тем, сколько Латвия тратит на защиту окружающей среды за 4 года.