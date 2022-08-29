На пустыре на улице Дунтес в Риге, рядом с Саркандаугавским каналом, имеется серьезная проблема: около 30 тысяч кубометров почвы в этом месте загрязнено нефтяными продуктами.
"Только и могут что магазины строить!" Почему Lidl и IKEA - это не только о торговле
Выкопать токсичный грунт практически невозможно из-за его огромного объема и отсутствия во всей Латвии места для захоронения такого масштаба.
"Чтобы реализовать проект, грузовикам пришлось бы 2,5 раза совершить кругосветное путешествие", - говорит Дана Хасана, руководитель Департамента коммуникаций Lidl Latvija. Тем не менее компания Lidl на этом месте будет строить новый магазин. Ей придется построить фильтрующую барьерную стену, которая нейтрализует этот грунт для дальнейшего использования.
Многие ритейл-бизнесы вроде Lidl и IKEA для реализации масштабных проектов вынуждены брать на себя задачи, которые входят в обязанности муниципалитетов, но при этом все равно часто имеют репутацию "простых торгашей", которые ничего не делают для страны. Сами представители бизнеса говорят, что приходят не только со своей историей и отличной бизнес-культурой, но и дают возможность расти вокруг себя целой экосистеме поставщиков, а также заботятся о людях, рядом с которыми работают.
Какая из сторон права - разбирался RUS TVNET.
"Мы конкретными делами демонстрируем, что хотим быть и являемся добрыми соседями и ответственными членами общества", - говорит Ингарс Рудзитис, пиар-менеджер Lidl Latvija.
Рудзитис рассказал, что магазины довольно часто строятся на ранее деградировавших, неопрятных участках, которые реконструируются и модернизируются. Но обычно самым заметным улучшением для жителей являются работы по обустройству тротуаров и проезжей части, газоны возле магазинов.
Этим летом контраст с зелеными участками, которые обслуживает город, был особенно заметен. В то время как большую часть лета рижане наслаждались доселе невиданными в городе джунглями, внезапно выросшими на придомовых территориях спальных районов из-за аномальной погоды и пробелов в работе муниципалитета, территория вокруг магазинов оставалась ухоженной.
Источник: Lidl
Дизайнер IKEA Элина Кулиш, говоря об одном из проектов предприятия, ранее отмечала, что люди не всегда осознают, какой эффект на них оказывает окружающая среда: "Окружающая нас среда и пространство влияют на то, что мы делаем, как мы себя чувствуем и как мы взаимодействуем с окружающим миром. Фактически места, где мы проводим большую часть времени, влияют на то, кем мы являемся и кем мы можем стать".
Сколько вложили в магазины и куда это ушло
На сегодня в Латвии 19 магазинов Lidl в 11 городах. Еще на стадии строительства первых 15 магазинов инвестиции Lidl превысили 200 млн евро. Это примерно сравнимо с тем, сколько Латвия тратит на защиту окружающей среды за 4 года.
Рудзитис рассказывает: "Это были и есть конкретные заказы для местных строительных компаний, была обеспечена работа для местных строителей, сервисных компаний, которые выполняли необходимые работы. Сейчас мы также продолжаем строительные работы, обеспечивая деятельность в отрасли".
В свою очередь, состояние дорог - бесконечно повторяющаяся история для Латвии, которая уже долгие годы является предметом обсуждения жителей и СМИ.
Бизнес также привел в порядок множество дорог в Латвии, а потом передал их муниципалитетам.
За какие дороги заплатил бизнес:
- участки улиц Дзелзавас и Эвалда Валтера в микрорайоне Риги Дрейлини. По взаимной договоренности Рижская городская дума приняла на обслуживание от предприятия два построенных участка улиц общей протяженностью 1,5 км. Строительство участка улицы Дзелзавас было одним из предварительных условий для того, чтобы мог начать работать логистический центр Lidl Latvija. Благоустройство обошлось почти в 2 млн евро;
- В Огре Lidl Latvija профинансировал ротационное кольцо на перекрестке улицы Ригас и проспекта Кална. Теперь пешеходные переходы находятся на одном уровне с асфальтовым покрытием проезжей части, что обеспечивает доступность среды для людей с ограниченными возможностями передвижения, велосипедистов и пешеходов с детскими колясками;
- В планах - модернизация улицы Мелнсила - самой загруженной в районе Агенскалнс транспортной артерии.
Источник: Lidl Latvija
В свою очередь, в 2024 году в Пурвциемсе предусмотрено строительство независимой от автосообщения проезжей части для общественного транспорта на улице Дзелзавас с конечным пунктом линии на улице Юглас у магазина IKEA. Правда, торговый центр не признается, влиял ли на это решение, а глава IKEA Latvija Петерис Гринбергс лишь уклончиво отвечает: "Наш опыт показывает, что вокруг магазина стремительно развиваются различные направления, что также приносит пользу местному сообществу. Обычно инвестиции в недвижимость и улучшение городской инфраструктуры имеют положительный экономический и социальный эффект".
В любом случае эта инициатива имеет свои плюсы - ведь там же неподалеку располагается несколько жилых массивов и Детская больница. А новая проезжая часть облегчит проезд к ним.
Работа для людей и другого бизнеса
Присутствие крупных ритейлеров, помимо непосредственно рабочих мест, как правило, создает возможности для других бизнесов - поставщиков товаров и услуг.
IKEA в Латвии в 2021 году в цифрах:
- Общая сумма платежей в Государственный бюджет - 14 623 340 евро.
- Подоходный налог с населения - 1 244 180 евро.
- Взносы обязательного государственного социального страхования - 2 593 920 евро.
- Среднее количество сотрудников - 530.
Источник: СГД, Firmas.lv.
Например, в Испании несколько лет назад консалтинговая компания KPMG посчитала, что на каждый евро, который IKEA платит поставщикам или в виде зарплат собственным сотрудниками, компания дает мультипликатор 2,14 - то есть создается товаров и услуг на дополнительные 2,14 евро где-то в другом месте в экономике. В целом эффект от IKEA для экономики страны составил 1 миллиард евро, согласно этому отчету в 2019 году.
В свою очередь Рудзитис из Lidl говорит, что "конечно же, в наших магазинах также продаются продукты, выращенные и произведенные в Латвии, что опять же означает доход и рабочие места на местном рынке". Так, например, среди товаров можно найти овощи и мясо из латвийских хозяйств, а также молочные продукты (Baltais), соусы (Spilva) и даже песто (Rundāle).
Кроме того, он с гордостью говорит о том, что Lidl способствует возвращению латвийцев домой из-за границы. Таких людей уже более 100. "Почти 6%, или более сотни, наших сотрудников вернулись в Латвию из-за границы и теперь работают в офисе, логистическом центре и наших магазинах по всей Латвии", - говорит Рудзитис.
Основными причинами возвращения эти сотрудники называют стабильную работу в международной компании и возможность карьерного роста дома.
Сейчас сеть обеспечила работой около 2000 человек. "Это особенно важно в областных городах, где не так много равноценных вакансий. По мере роста сети наших магазинов будет расти и количество сотрудников. Все это является значительным вкладом в Латвию", - подчеркивает Рудзитис.
Еще два года назад RUS TVNET писал, что немецкие инвесторы вызвали ажиотаж, разместив объявления о наборе 1000 работников магазина и склада с зарплатной ставкой на уровне от 5,40 до 6,60 евро в час, что примерно в 1,5 раза выше, чем принято в латвийском продуктовом ритейле. Зарплаты остались конкурентными и сейчас.
Lidl в Латвии в 2021 году в цифрах:
- Общая сумма платежей в Государственный бюджет - 16 067 600 евро;
- Подоходный налог с населения - 4 693 800 евро;
- Взносы обязательного государственного социального страхования - 9 672 930 евро;
- Среднее количество сотрудников - 1696.
Источник: СГД, Firmas.lv.
Дополнительные "плюшки"
Помимо прямого эффекта, иностранные ритейлеры предлагают множество дополнительных "вкусных" сервисов, чтобы завоевать клиентов.
В этом году Lidl Latvija помогает оказывать услуги велопроката: в Риге к использованию предложено более 200 велосипедов. В планах - зарядки для электрокаров от солнечных батарей на крыше.
На стоянке IKEA уже есть 4 такие зарядки, а сам магазин использует зеленое электричество и экономное светодиодное освещение, а также перерабатывает собственные отходы. В торговом центре используются солнечные панели для нагрева воды, а на полив растений в ход идет дождевая вода.
IKEA также в прошлом году запустила социальную программу информирования о домашнем насилии "Откройте глаза на насилие".
Компания потратила 30 000 евро на ремонт помещения кризисного центра Mīlgrāvis в Риге, куда могут обращаться женщины и дети, пострадавшие от домашнего насилия. После ремонта центр может принимать до 17 человек.
Галерея: Новые помещения кризисного центра Mīlgrāvis
А в рижском районе Агенскалнс, где строится еще один магазин Lidl, запланированы пункты зарядки электромобилей, спортивная площадка и станция самообслуживания для ремонта велосипедов.
В Пурвциемсе уже есть новая детская площадка. Рудзитис добавляет: "Мы откликнулись на предложение муниципалитета и построили детскую площадку возле нашего магазина на улице Дзелзавас, 75Б".
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