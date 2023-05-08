Попавшие в плен к пиратам литовские моряки освобождены - они едут домой

Спасательная операция, начавшаяся 25 марта, успешно завершена, сообщает Национальный центр управления кризисными ситуациями (НЦУКС). Сообщается, что эту информацию подтвердила датская компания Monjasa - владелец захваченного пиратами судном Monjasa Reformer.

Литовские власти были проинформированы о том, что двое литовцев были захвачены в плен после того, как 25 марта пираты напали на танкер Monjasa Reformer, ходящий под либерийским флагом. Корабль был атакован примерно в 140 морских милях к западу от города Пуэнт-Нуар в Конго.

По информации правительства, пираты захватили судно и заключили в тюрьму 16 членов экипажа. Позже пираты освободили 10 из 16 членов экипажа, но литовцы остались в заложниках.

Литовцы 1958 и 1995 годов рождения шесть недель находились в плену у пиратов. В сообщении отмечается, что для того, чтобы не навредить спасательной операции, информация о ее ходе не предоставлялась.

После получения информации о литовцах, ставших заложниками, 27 марта в Национальном центре кризисного управления была созвана специальная рабочая группа в составе представителей различных литовских учреждений, которая координировала усилия по спасению литовских граждан. Учреждения страны установили личности литовцев, полиция установила связь с их родственниками.

Согласно сообщению, Национальный центр управления в кризисных ситуациях, Департамент государственной безопасности, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Министерство коммуникаций и транспорта и Генеральная прокуратура позаботились об освобождении заложников в Литве.