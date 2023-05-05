Пираты захватили судно, на борту которого были литовцы. Проводится операция по их спасению

По данным НЦУКС, информация о двух литовцах на борту захваченного судна была известна литовским властям с первых дней инцидента.

"Спасательная операция началась сразу после того, как мы получили сообщение от международных партнеров. Службы находятся в постоянном контакте с родственниками и предоставили им необходимые советы и информацию о действиях, необходимых для спасения заложников", - указывает Центр.

НЦУКС не сообщает подробностей о захваченном судне, месте и времени - по словам НЦУКС, это делается "для того, чтобы не подвергать опасности усилия по спасению, а также здоровье и жизнь литовских заложников".

"Это деликатная ситуация, и любая дополнительная информация может повредить спасательной операции, поэтому мы действительно предоставили (информации - BNS) столько, а может быть, даже больше, чем могли, и можем только подтвердить, что государство делает все возможное, чтобы литовцы благополучно вернулись домой", - сказал BNS пресс-секретарь центра Дарюс Бута.

Министерство иностранных дел подтвердило BNS, что оно в курсе ситуации и следит за ней, и заявило, что будет продолжать предоставлять всю информацию НЦУКС.