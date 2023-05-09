Правда ли, что спать рядом с заряжающимся телефоном вредно?

Многие убеждены, что ставить телефон на зарядку на ночь рядом с кроватью крайне небезопасно для здоровья человека. "Проверено.Медиа" решили проверить, обоснованны ли такие опасения.
О вреде заряжающихся в спальне телефонов пишут многие СМИ, в частности "Российская газета" ("Назван вред от зарядки смартфона в течение ночи"), РИА "Новости" ("Врач рассказал, почему опасно спать рядом со смартфоном") и "Мир24" ("Врач-невролог объяснила, почему вредно спать рядом с мобильным телефоном"). Обычно основанием для такого совета называют исходящее от гаджета излучение. "РБК-Украина" предостерегает: "В те часы, когда мы спим, размещение сотового телефона рядом с нами может привести к ночным кошмарам, бессоннице, пробуждению ночью. Электромагнитное излучение влечёт за собой изменения в системе определённых процессов саморегуляции, таких как биоритмы или сердечные ритмы". Пользователи форумов и сайтов с вопросами и ответами также регулярно интересуются, можно ли спать с телефоном, лежащим рядом с подушкой.
Для начала стоит оговорить, что далее речь пойдёт исключительно об исправных телефонах с исправными зарядными устройствами и аккумуляторами, подключёнными в исправную сеть. Некоторые поломки действительно могут привести к тому, что телефон взорвётся, однако на вероятность взрыва никак не повлияет, спит человек в этот момент, разговаривает по телефону или слушает музыку. Также сон или бодрствование человека никак не повлияет на риск поломок в сети — например, возникновения короткого замыкания.
Современные зарядные устройства бывают проводными и беспроводными. Проводные зарядные устройства подключаются к стандартной розетке, USB-розетке или аккумулятору. В первых двух случаях они получают переменный ток и преобразуют его в постоянный, трансформируя напряжение тока от привычных 220 V до 5 V — это напряжение, которое и нужно для зарядки смартфона. Опасного для человека ионизирующего излучения телефон, в том числе стоящий на зарядке, не производит. Помимо этого, ток всегда порождает магнитное поле — неважно, будет в розетку включён телефон, увлажнитель воздуха или ночник. На принципе магнитного поля также работают беспроводные зарядные устройства: переменный ток из розетки создаёт магнитное поле в беспроводном зарядном устройстве, а благодаря индукционной катушке в смартфоне или ином гаджете это магнитное поле создаёт в нём постоянный ток.
Настороженность относительно электромагнитных полей (ЭМП) существует достаточно давно, хотя далеко не все такие поля антропогенные. Например, есть электромагнитные поля Земли (благодаря им стрелка компаса всегда указывает на север) или электрические поля, которые образуются в воздухе во время грозы. Для аккумуляции знаний о влиянии ЭМП на организм человека в 1996 году ВОЗ начала крупный мультидисциплинарный проект. На момент публикации последнего отчёта (в 2016 году) учёными из разных стран было опубликовано не менее 25 000 научных работ по этой теме. Эксперты даже замечают, что сейчас "научные знания в этой области гораздо шире, чем знания в отношении большинства химических веществ". При этом ВОЗ однозначна в своей оценке: "Имеющиеся фактические данные не указывают на существование неблагоприятных последствий для здоровья от воздействия ЭМП". Отдельно эксперты отмечают, что такие "размытые" проблемы со здоровьем, как головная боль, чувство беспокойства, суицидальные настроения и депрессия, тошнота, чувство усталости и потеря либидо, могут быть связаны с ЭМП лишь опосредованно — не электромагнитные поля вызывают эти симптомы, а беспокойство самого человека, связанное с ними. Также организация проанализировала влияние ЭМП на беременность: "Воздействие полей... не увеличивает риск спонтанного выкидыша, врождённых пороков развития, низкой массы тела при рождении или врождённых заболеваний".
Таким образом, опасаться тех электромагнитных полей, которые возникают при зарядке гаджетов, точно не стоит. Более того, при использовании беспроводного зарядного устройства эти поля крайне слабые, в чём можно легко убедиться самостоятельно. Достаточно положить устройство не точно на саму зарядку, а рядом с ней — даже на расстоянии буквально одного сантиметра смартфон заряжаться не будет, поскольку электромагнитное поле так далеко не простирается. То есть, чтобы не попасть под его влияние, достаточно не класть во сне голову ровно на само зарядное устройство и телефон на нём.
Ещё одно опасение касается нагревания телефона в процессе зарядки: якобы нагревшийся смартфон способен критически повысить температуру мозга человека, спящего рядом. Однако и эти размышления беспочвенны. Во-первых, клетки мозга повреждаются при температуре свыше 43 °C — маловероятно, что спящий человек не проснётся раньше от такого значительного повышения температуры. Во-вторых, на столь радикальный нагрев смартфон в принципе неспособен. Иранские учёные решили измерить, на сколько градусов нагреется мозг при воздействии на него смартфона. Для исследования были взяты образцы мозга коров, которые на 15 минут помещались учёными на расстояние 4 мм от работающего телефона. Ни одна из частей мозга не нагрелась даже на 1 °C. ВОЗ отмечает, что "на частотах, используемых мобильными телефонами, большая часть энергии поглощается кожей и другими поверхностными тканями, что приводит к незначительному повышению температуры в мозге или любых других органах тела". Наконец, речь всё-таки идёт о сне рядом с заряжающимся телефоном, а не прямо головой на нём, поэтому волноваться о перегреве мозга нет оснований.
Однако прямо под подушкой гаджет лучше не размещать. Во время зарядки многие устройства нагреваются, а подушка может усилить этот эффект. Например, смартфоны Apple не рекомендуется использовать при температуре воздуха выше 35 °C, так как высокие температуры снижают ёмкость аккумулятора. Британская благотворительная организация Electrical Safety First, занимающаяся проблемами электробезопасности, обращает внимание на то, что постельное бельё относится к легковоспламеняющимся материалам, следовательно, начавшийся в постели пожар будет распространяться быстрее, чем такой же огонь на твёрдой поверхности, например на письменном столе.
При этом размещённый рядом со спящим человеком смартфон всё-таки может быть неполезен. Включённый экран смартфона производит свет, а свет, особенно синего диапазона, сбивает выработку мелатонина — гормона сна. Поэтому сон рядом со смартфоном, экран которого постоянно загорается от уведомлений, всё-таки не лучшая идея. Именно для того, чтобы уведомления не беспокоили спящего человека, разработчики обычно предусматривают функцию режима сна, при активации которого экран не загорается.
Таким образом, исправный смартфон в целом безопасно заряжать исправным зарядным устройством даже в непосредственной близости от спящего человека. При этом, конечно же, лучше не ложиться головой прямо на зарядку и телефон, не убирать заряжающийся телефон под подушку и не забывать включать режим, при котором от входящих уведомлений экран не будет загораться, мешая своим светом спать.
Большей частью неправда
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!