Правда ли, что спать рядом с заряжающимся телефоном вредно?

Современные зарядные устройства бывают проводными и беспроводными. Проводные зарядные устройства подключаются к стандартной розетке, USB-розетке или аккумулятору. В первых двух случаях они получают переменный ток и преобразуют его в постоянный, трансформируя напряжение тока от привычных 220 V до 5 V — это напряжение, которое и нужно для зарядки смартфона. Опасного для человека ионизирующего излучения телефон, в том числе стоящий на зарядке, не производит . Помимо этого, ток всегда порождает магнитное поле — неважно, будет в розетку включён телефон, увлажнитель воздуха или ночник. На принципе магнитного поля также работают беспроводные зарядные устройства: переменный ток из розетки создаёт магнитное поле в беспроводном зарядном устройстве, а благодаря индукционной катушке в смартфоне или ином гаджете это магнитное поле создаёт в нём постоянный ток.

Настороженность относительно электромагнитных полей (ЭМП) существует достаточно давно, хотя далеко не все такие поля антропогенные. Например, есть электромагнитные поля Земли (благодаря им стрелка компаса всегда указывает на север) или электрические поля, которые образуются в воздухе во время грозы. Для аккумуляции знаний о влиянии ЭМП на организм человека в 1996 году ВОЗ начала крупный мультидисциплинарный проект. На момент публикации последнего отчёта (в 2016 году) учёными из разных стран было опубликовано не менее 25 000 научных работ по этой теме. Эксперты даже замечают, что сейчас "научные знания в этой области гораздо шире, чем знания в отношении большинства химических веществ". При этом ВОЗ однозначна в своей оценке: "Имеющиеся фактические данные не указывают на существование неблагоприятных последствий для здоровья от воздействия ЭМП". Отдельно эксперты отмечают, что такие "размытые" проблемы со здоровьем, как головная боль, чувство беспокойства, суицидальные настроения и депрессия, тошнота, чувство усталости и потеря либидо, могут быть связаны с ЭМП лишь опосредованно — не электромагнитные поля вызывают эти симптомы, а беспокойство самого человека, связанное с ними. Также организация проанализировала влияние ЭМП на беременность: "Воздействие полей... не увеличивает риск спонтанного выкидыша, врождённых пороков развития, низкой массы тела при рождении или врождённых заболеваний".