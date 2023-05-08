В Краславе найдено по меньшей мере 200 мертвых чаек; PVD проводит проверку

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила от орнитологов информацию о не менее 200 погибших чайках на острове в Даугаве в городе Краслава, куда инспекторы PVD отправили 15 образцов мертвых птиц для лабораторных исследований на птичий грипп, сообщили агентству LETA представители службы.
В то же время PVD информирует, что проверяется информация и осуществляется сбор образцов еще в нескольких местах Латвии, откуда приходит информация о погибших диких птицах.
Заместитель директора ветеринарного надзора PVD Эдвин Ольшевскис указал агентству LETA, что PVD продолжает следить за развитием эпидемиологической ситуации с птичьим гриппом и дальнейшие решения о продлении ограничений и соблюдении усиленных требований биобезопасности зависят от развития ситуации.
В данный момент установлено, что птицефермам нужно соблюдать усиленные требования биобезопасности до 15 мая.
Комментируя соблюдение требований в домашних хозяйствах, Ольшевскис отметил, что инспекторы PVD усиленно обследуют содержащие птиц домашние хозяйства в Даугавпилсе и округе. Кроме того, он рассказал, что в окрестностях Даугавпилса находится большая птицефабрика, на которой 39 900 перепелок.
Напомним, на прошлой неделе в Даугавпилсе у умерших диких птиц был обнаружен птичий грипп.
Речь идет о вирусе H5N1, который был обнаружен у латвийских диких птиц в предыдущие годы. В настоящее время H5N1 является доминирующим типом птичьего гриппа и в других европейских странах. Продолжаются лабораторные исследования для определения патогенности вируса птичьего гриппа типа H5N1.
PVD призывает жителей не посещать указанную территорию и не трогать мертвых птиц, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и предотвратить дальнейшее распространение болезни. PVD также просит не допускать на эту территорию домашних животных и не привозить больных диких птиц домой, в приюты для животных или ветеринарные клиники, поскольку птичий грипп неизлечим.
Высокопатогенный птичий грипп - острое высококонтагиозное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся высокой смертностью. Резервуарами и распространителями вируса в природе являются дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может развиваться без характерных симптомов. Домашняя птица может заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами. Также птицы могут заразиться через зараженную воду, корм или предметы (обувь, одежду, инвентарь), на которые попал вирус.
В прошлом году первый случай птичьего гриппа у диких птиц в Латвии был выявлен в январе, когда птичий грипп был обнаружен у шести лебедей. Это был единственный случай заболевания, зарегистрированный в Латвии в 2022 году.
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