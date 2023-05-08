В Краславе найдено по меньшей мере 200 мертвых чаек; PVD проводит проверку

PVD призывает жителей не посещать указанную территорию и не трогать мертвых птиц, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и предотвратить дальнейшее распространение болезни. PVD также просит не допускать на эту территорию домашних животных и не привозить больных диких птиц домой, в приюты для животных или ветеринарные клиники, поскольку птичий грипп неизлечим.

Высокопатогенный птичий грипп - острое высококонтагиозное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся высокой смертностью. Резервуарами и распространителями вируса в природе являются дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может развиваться без характерных симптомов. Домашняя птица может заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами. Также птицы могут заразиться через зараженную воду, корм или предметы (обувь, одежду, инвентарь), на которые попал вирус.

В прошлом году первый случай птичьего гриппа у диких птиц в Латвии был выявлен в январе, когда птичий грипп был обнаружен у шести лебедей. Это был единственный случай заболевания, зарегистрированный в Латвии в 2022 году.